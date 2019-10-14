【10.13衝突】大埔示威者四築路障　警防暴槍驅散疑射爆6樓玻璃窗

昨日10月13日全港多處爆發警民衝突，其中，大埔為其中一個「主戰場」。示威者由下午時份在大埔超級城聚集及唱歌、變成「非法集結」；隨後針對美心旗下食肆及優品360商店、中資銀行、政府合署等進行破壞， 繼而演變成築路障堵路等。示威者每次在警方撤退後，立即重新築回路障。至昨日深夜11時許，在大埔太和路第四次築起路障，最終被清除，恢復交通。事件中，警方多次開防暴槍，多人被捕。期間，大埔中心一大廈6樓單位的玻璃窗爆裂，據稱疑被警方的布袋彈擊中損毀。

示威者在大埔太和路四度築路障及縱火。(呂諾君攝)

昨午1時許，在大埔超級城有過百人聚集，並站立於各層，高叫「香港人 反抗」等口號，有人摺紙鶴置於中庭位置，亦有人穿上全身黑色服裝。近月被針對的美心集團，旗下元氣壽司未有營業。至於被指由「福建幫」經營的優品360，則如常營業，但落下兩道閘門。示威者播放歌曲。

半小時後，大埔的優品360拉閘，部分黑衣示威者上前阻止，又撐起雨傘遮擋容貌，店舖最終在保安員協調下成功拉閘。示威者在優品360閘外噴上口號。在旁的餐廳「茶木」亦相應拉閘。至於未有營業的Starbucks咖啡店，招牌被噴漆，現場響起警鐘。

約下午2時半，一批為數約20名的防暴警員，持防暴槍在大埔超級城外巡邏，期間敲打盾牌，又追逐商場出來的示威者；示威者其後返回商場。部份防暴警員則聚集在大埔廣場外舉起藍旗，指在場示威者正參與「非法集結」，有警員突然衝入大埔廣場內，在二樓制服一名男子。

下午3時左右，有防暴警員截停搜查至少兩名男子，包括一名中四學生，指在其背包中搜出索帶、防毒面罩。警察質問男生：「中四講大話講得咁叻嘅？嚟示威咪講囉。」數分鐘後，警方拘捕一名中四男生，並舉起藍旗，指在場市民涉非法集會，呼籲示威者離開，否則以武力驅散。約20分鐘後，警方突然向前推進，在超級城對開再拘捕至少2男1女，戴上索帶。

有示威者向警方投擲曱甴，防暴警推進。直至下午4時許，有示威者在大埔太和路堵路。防暴警察則在十字路口兩次舉起黑旗及擎長槍。期間一名男子突然走前脫去上衣，遭旁邊的人士及守護孩子成員拉走，叫他冷靜。接近下午5時，防暴警向後撤，有數名示威者走前。10多名示威者在大埔太和路另一邊拆鐵馬。

直至傍晚6時許，示威者以「5分鐘快閃」形式，先後毀壞容海恩辦事處、交通銀行及政府合署等，以噴漆塗鴉、打破玻璃及毀閘門。約40名示威者則到工聯會及大埔超級城內優品360進行破壞。

晚上7時許，大埔太和路有示威者以共享單車、垃圾桶等雜物再次堵路。約1小時後，四輛警車駛過大埔超級城外，警員甫下車即指一田對開天橋有人擲物，其後向天橋方向用防暴槍開最少3槍，有市民指警方開槍前未有舉旗。一名女子其後與警員理論，卻遭到辱罵。事件中相信無人中槍。

接近晚上9時，警車停於大埔一田門外，防暴警登上天橋，並開廣播警告在一田前聚集人士，指他們非法集結。約10分鐘後，防暴警離開上址天橋，陸續上車，遭示威者以鐳射燈照射。有示者威其後再於大埔太和路嘗試堵路，警車則於晚上9時半左右重返大埔太和路，其後防暴警落車並舉藍旗，又突然衝上天橋，並制服最少2女1男，並最少3度舉槍。

晚上10時左右，警察離開現場不久，示威者再於大埔太和路堵路，第3次築成路障。45分鐘後，警車重返大埔太和路，有防暴警再上一田橋驅散。其間，有示威者擲玻璃樽，警再度舉槍。約5分鐘後，防暴警先向天橋方向開多槍，隨後始舉起橙旗，並警告平台上的人士不要再擲物，同時用貨車清走路上雜物，其後再開多槍。相信事件中沒有人中槍。

深夜11時左右，防暴警在大埔現場舉起藍旗，其後再開多槍。警方不斷驅散身在橋底的記者。防暴警數分鐘後上車離開，有警員登車前再一槍。記者於大埔太和路發現7枚布袋彈彈殼。

半小時後，現場傳來消息指，警方較早前用防暴槍發射多槍，其中一槍布袋彈，疑擊中大埔中心某大廈六樓其中一個單位的玻璃窗。據讀者提供圖片所見，該窗戶留下一個大洞。

接近今日(14日)凌晨零時，大埔示威者第4次在大埔太和道設路障，並於垃圾桶內點燃雜物，包括向火堆加入多輛單車。至凌晨零時半，一名白衣男子被帶上警車，現場消息指他姓陳，16歲。據知當時該名就讀救恩書院的16歲男生，坐在欄杆上大罵「死黑警」，惟沒有為意後面有四名防暴，其後遭截。另一名街坊鍾先生指，當時警方拿起青年旁邊的頭盔，指屬於該名青年。現場隨後恢復平靜。