【逃犯條例】馬鞍山線保安閘安全惹質疑　港鐵：不駁電、人手操作

港鐵站屢受破壞，近月提早於晚上10時停止服務，部分鐵路站落下捲閘。過往內地屢次發生關於保安閘奪命意外，馬鞍山線出入口近日出現國產保安閘，安全引人質疑。港鐵表示保安閘不會接駁電源，車站會依據指示以人手拉開以及收起。

港鐵表示保安閘不會接駁電源，車站會依據指示以人手拉開以及收起。（資料圖片）

揭發港鐵沙中線紅磡站鋼筋被剪短事件的「中科興業」在社交網站，質疑港鐵新設的保安閘「有全體導電的安全風險, 在大陸已經多次電死保安及途人，較剪式開合及展伸的長度, 會難以瞻前顧後而出現夾傷人的風險。」港鐵表示，因應近日在車站關閉後，再有人強行打開捲閘闖入車站進行破壞，車站有需要加強保安措施。上周五（11日）開始在觀塘站及馬鞍山綫，陸續為沿線車站的出入口加設保安閘，加強車站關閉後的保安，有關設備對車站開放時的運作及乘客正常出入並無影響，設置時會充分考慮不會阻礙無障礙通道。

港鐵：以人手拉開以及收起

港鐵又稱保安閘並不會接駁電源，車站會依據指示以人手拉開以及收起。供應商亦就安全閘的設計及應用向公司提交了安全報告。公司已將新增有關設備通報相關政府部門。機電署回覆指現時無法例規管保安閘，署方曾出版《電閘安全須知小冊子》供公眾參考。

學者：「鬥力」下可能導致意外

2016年7月3日，湖南常德21歲大學畢業生電動試圖穿過伸縮門時被電死。對於內地屢傳電動保安閘奪命意外，香港城市大學電子工程學系副教授鄭利明表示閘機有可能因為電線老化或品質問題導致漏電，另外由於保安閘未完全智能化，運作時如遇外物不會自動停止，「鬥力」下可能導致意外。

據他了解，常見電動捲閘有兩種，兩種都可通電，但一種以油壓推動，好像手臂一樣用壓力將閘推出；另一種是在頭部裝摩打，經底部電線通電拉動閘機。他指後者如電線品質不佳或遭受破壞，會有漏電風險，但一般安全。

鄭利明報名參選區議會何文田選區，同區有民主黨馮文韜。