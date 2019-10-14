【警方記者會】遙控土製炸彈　警車旁爆炸　警：裝置與恐襲雷同

過去三日，全港多區都爆發反修例示威，警方今日在例行記者會上表示，合共有201人被捕，年齡介乎14至62歲。警務處副處長（行動）鄧炳強指出，警方昨晚首次發現土製炸彈，出發點是想針對警員，形同「攞命」，行為同罪犯及騙徒相比，是更邪惡，超越市民可接受範圍。警方指出，防暴警昨晚在彌敦道外清理路障期間，旁邊花槽突然發生爆炸，與警車距離不足兩米，經爆炸品處理課經調查後證實，屬手提電話遙距控制的炸彈，裝置與世界各地發生的恐怖襲擊事件雷同。

過去三日 警拘201人

警察公共關係科署理總警司江永祥表示，由上周五至周日，警方於行動中共拘捕201人，包括146名男子及55名女子，年齡介乎14至62歲，涉嫌干犯非法集結、藏有攻擊性武器、藏有物品可作非法用途、刑事毀壞、縱火、身處非法集結時使用蒙面物品等。上周六（12日）警方使用了兩發橡膠彈、兩發布袋彈；而昨日則使用八發催淚彈、八發橡膠彈、二十四發布袋彈、及七發海綿彈。

爆炸品處理課警司李展超指出，昨晚八時左右，彌敦道及快富街交界路中一個花槽發生一宗爆炸案件，爆炸品處理課人員奉召到場作調查搜證，經初步調查及現場人員證供，證實曾發生爆炸，在爆炸前上址前有一個示威者設下的路障，有防暴警剛到場作出清理，當防暴下車到約10至15米距離的路障作清理，短時間在花槽發出爆炸巨響。

爆炸與警車距離不足兩米

根據警車車CAM截圖，爆炸發生在一輛警車旁，距離不足兩米，炸彈擺放在金行與警車中間一個花槽。現場檢證所得，當時使用一個RCIED遙控土製炸彈裝置，作遙控的是一個手提電話，牽涉一個自製裝置及自製高性能炸藥，這類型裝置所使用的戰術及所涉的炸藥品與世界各地發生的恐怖襲擊事件雷同。

李強調，所有炸彈包括自製炸彈，引爆時的威力及方向是無差別，任何人在現場，包括警員、市民、記者及公眾人士都會受到傷害。整個事件是使用爆炸品的升級行動，意圖只有一個，就是意圖殺死及嚴重傷害現場警員，而相關炸彈裝置非常危險，製造裝置亦要有一定的知識及時間。

警方今年7月曾在荃灣搗破TATP工場，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，會調查今次爆炸品的製作成份，及會調查案件與早前發現的相關案件是否有關聯，警方會嚴肅處理該類嚴重個案，目前為止，相信目標是警務人員。