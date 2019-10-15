【10.13罷買】涉旺角起飛腳踢防暴警、搶槍　兩名示威者提堂

周日（13日）多區爆發激烈衝突，警方在旺角及深水埗拘捕4人涉嫌意圖行劫而襲擊、襲警、藏有攻擊性武器、藏有他人身份證及刑事毀壞。



在旺角，警員當日下午在旺角彌敦道625號對開清場期間，一名30歲姓謝本地男子懷疑試圖搶奪一名男警務人員的長槍，而另外一名24歲姓甘本地男子懷疑以伸縮棍襲擊該名警務人員。該名警務人員胸口及腳部受傷，清醒被送往明愛醫院治理。人員其後在該名24歲姓甘男子的背包內檢獲一張懷疑屬於他人的身份證。該名30歲姓謝男子已被暫控一項「意圖行劫而襲擊」罪，而該名24歲姓甘男子已被暫控一項「襲警」罪、一項「藏有攻擊性武器」罪及一項「藏有他人身份證」罪，案件將於今日（15日）下午在九龍城裁判法院提堂。



此外，人員當日下午在深水埗清場期間，在欽州街及福華街交界截停一名18歲姓林本地男子，並在其身上檢獲一枝懷疑鐵棍及一把懷疑萬用刀。該名男子已被暫控一項「藏有攻擊性武器」罪，案件將於今日下午在九龍城裁判法院提堂。



另外，一名26歲姓羅本地男子當日晚上在旺角彌敦道及亞皆老街交界，懷疑以硬物扔向一輛巡經上址的警車。該名男子已被暫控一項「刑事毀壞」罪，案件將於今日下午在九龍城裁判法院提堂。