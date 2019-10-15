禮物盒暗藏$260萬海洛英　兩無業男子涉販毒被捕

兩名報稱無業男子，以禮物盒作掩飾藏有一批海洛英，以供應本地市場。警方毒品調查科人員根據線報及調查後，昨（14日）掩至旺角一住宅大廈拘捕兩人，檢獲約3.5公斤海洛英，市值約260萬港元。兩名青年涉嫌販運危險藥物，現正被扣查。警方相信，已成功堵截該批海洛英流入本地市場。

毒品調查科第三隊高級督察張俊朗表示，毒品調查科探員根據線報及深入調查後，昨日在太平道一住宅大廈截查兩名本地男子，分別姓梁25歲及26歲姓黎，在梁男身上檢獲一包約重28克的海洛英，其後在他們租用的一間劏房，檢獲5包共重約3.5公斤的海洛英，以及毒品包裝工具，包括截封膠袋、電子磅及錘仔，因此以販運危險藥物拘捕兩人，現正被扣留調查。在行動中檢獲的毒品市值約260萬港元，警方相信已成功堵截該批海洛英流入本地市場。