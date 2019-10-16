【遙控炸彈】拆解旺角土製炸彈　EOD：100克高性能炸藥可奪命

反修例示威衝突不斷，過去周日（13日），警方在旺角花糟內首次發現以手提電話遙控土製炸彈。爆炸品處理課（EOD）經調查後發現，涉案遙控炸彈的炸藥量達50至100克，屬高性能炸藥，爆炸一刻連十多米外警員都感到爆炸威力，若果炸彈在警員身邊爆炸，隨時奪命。EOD指出，坊間容易購買炸藥原材料，但要製造遙控炸彈，則要有化學及機電一定程度知識，施襲者可以不在現場就能引爆裝置，提醒在示威現場的市民要注意，如遇可疑物體應立即報警。

爆炸品處理課高級警司馬偉德（Alick MCWHIRTER）接受訪問時表示，經調查後發現，涉案遙控炸彈的炸藥量達50至100克，原材料在市面上都可買到，外國有法例監管市民擁有或藏有過量化學品及可製炸藥原材料，而本港亦有留意是否有人購買或藏有過量化學品。

馬稱，本港過往都曾經出現過遙控炸彈案件，早期是利用傳呼機引爆裝置，近年亦有使用手提電話裝置，承認追查施襲者存有難度，至於是否已鎖定周日施襲者身份，馬稱案件已交由有組織罪案及三合會調查科跟進，不便透露更多詳情。

爆炸威力達十多米

爆炸品處理課警司李展超形容，涉案遙控炸彈屬高性能，即使在石屎花糟中爆炸，當時身處10至15米外的警員都感受到爆炸巨響及衝擊波，「如果喺身邊（爆），就會有嚴重傷害，甚至死亡」。

李又指出，製作遙控炸彈者，需要化學及改裝電子裝置有一定程度認識，非一般人可以做到，只要在能夠接收電話信號的地方，都能遙控引爆炸彈，意味施襲者未必在案發現場，甚至不在旺角，強調警方會加快調查進度，以防日後示威活動中再有類似情況發生。

如發現可疑物體應報警

在示威現場，不時都有途人、警員、消防員等主動移走路障，李提醒市民，如遇到可疑物品，切勿觸碰，應立即報警求助，而警隊亦因應爆炸事件，已向前線提供保護。

過去周日（13日），防暴隊奉召到旺角示威現場清理路障，其間彌敦道及快富街交界發生爆炸，事件中無人受傷。爆炸品處理課人員到場調查，發現有RCIED（Radio Controlled Improvised Explosive Device）遙控土製炸彈，警方指同類型炸彈的戰術及裝置與全球恐怖襲擊雷同，明顯是意圖嚴重傷害警員。