【逃犯條例】涉製汽油彈兩男月初搬至上址　疑便衣探員曾「踩線」

昨晚（15日）警方於大角咀橡樹街一單位，搜獲懷疑爆炸品，包括6個懷疑汽油彈、可製造汽油彈的材料、疑可引爆炸彈的改裝手機及無人機等裝置，並拘捕兩名分別17及23歲的男子。現場消息指，兩人於十月初搬到上址，甚少回到單位，疑單位作貨倉用途；另外，昨早曾有人目賭戴耳機、疑為便衣探員曾到上址「踩線」。

涉事單位位於橡樹街73至75號，現場消息指，涉案兩男於十月初搬到上址，惟兩人不常回去，相信單位作貨倉用途；另外，昨早曾有人目賭見戴耳機、疑為便衣探員曾到上址「踩線」，至晚上兩人便於洋松街被捕。

警方於大角咀橡樹街一單位調查。（黃廸雯攝）

警昨晚大角咀拘兩名男子

警方昨晚於大角咀一單位搜獲懷疑爆炸品，於橡樹街一單位起獲6個懷疑汽油彈、以及砂糖、玻璃樽、天拿水、金屬粉末，等可製造汽油彈的材料。另外，警方又於單位內起出一個經改裝的手提電話，疑可作引爆炸彈的裝置、又檢獲3架無人機、可裝於無人機上的投放器、護甲及「豬嘴」等。其後又於其中一名被捕人位於黃埔花園的單位內，起出3把長刀、4把短刀、摺刀、丫叉、煙霧彈等。

警方以「製造或管有炸藥」、「非法集結」及「藏有攻擊性武器」等罪名，拘捕兩名分別為17歲及23歲的男子。