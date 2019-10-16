【油塘女浮屍】網民發起罷課集會　逾百人獻花悼念

香港知專設計學院15歲女學生陳彥霖全身赤裸浮屍油塘海面，至今仍成懸案。她的同學及大批網民於周一（14日）包圍香港知專設計學院（HKDI），要求公開她失蹤前於校內攝得的閉路電視片段，惟其後不滿校方播放的片段懷疑經過剪輯，及後破壞校園設施。今(16日)有網民發起於HKDI地下設計大道舉行的「逝者無聲，何以坐視不理？」罷課集會。

中午12時許，逾百名身穿黑色素服的市民到香港知專設計學院地下設計大道，向陳彥霖獻上白色鮮花。牆上貼有「奠 陳同路人，沉冤未雪」，長櫈上擺放香爐、香燭、生果及紙鶴等等。S小姐(化名)在地上放下三張手寫紙張，內容指彥霖為香港天使，希望她能在天堂安息。S小姐稱作為兩子之母，此事令她非常痛心。

VTC今日再發放校內經過片段 指一直努力聯絡陳母

校方今日表示，校方得悉陳同學逝世引起關注，已在在保障私隱的情況下，今日再發放陳同學於校內經過的片段。就昨日網上流傳一名聲稱是事主母親的消息，指不希望發放CCTV內容，院方指一直有努力聯絡對方，希望作出溝通。校方又表示，明白同學及公眾關注事件，已保留CCTV紀錄。另外，校方指據他們了解，所有死於自然的案件，警方都要再做一個全面的報告，再交給死因庭再採取適當跟進。

另外，校方又就昨日有員工於電郵發表的言論重申，有關訊息純屬個人表述，不代表局方立場，又對個別同事的不當言論深表遺憾，將會嚴肅跟進，並會展開紀律程序。

自稱母親發表文章 稱希望得到安寧

近日社交媒體出現以《請保護我女兒私隱及還我們一個寧靜》為題的文章，文章內該名自稱為陳彥霖母親的人士，指近日因女兒逝世而被捲入政治事件，令她與家人受滋擾和二次傷害，文章中又呼籲希望得到安寧，並讓執法機關處理事件。另外，文章中又提到，火化遺體為家人意願，希望公眾不要作揣測；又指公開閉路電視內容「是否連他的一點私隱，都不可以保留？」