【油塘女浮屍】知專公布16條CCTV片段　陳彥霖赤腳遊校、自行離開

香港知專設計學院15歲女學生陳彥霖全身赤裸浮屍油塘海面，事件引起公眾關注疑與反修例活動有關。今午職業訓練局（VTC）再公開的16條閉路電視片段，片段中可見相信為事主陳彥霖進入升降機，又走至後樓梯通往其他樓層。空中花園閉路電視顯示，彥霖於下午6時27分來回踱步約2分鐘，約十分鐘後她已赤腳行走。最後片段顯示，6時59分她在街上赤腳步行離開。

校方透過電郵向學生公開16條閉路電視片段。根據片段，於下午5時50分彥霖手持白色文件進入升降機，1分鐘一名白衣男子進入升降機，數十秒後彥霖自行離開升降機。其後6時13分她途徑後樓梯，1分鐘後她經後樓梯通往其他樓層。

片段6時27分顯示，彥霖步出學校平台，身後有一名女保安尾隨，她在平台來回踱步約兩分鐘。三分鐘後，她曾走到升降機前查看。惟至6時36分，彥霖已赤腳在平台行走，不時東張西望。

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彥霖不時東張西望 把弄疑手繩

6時37分片段顯示，彥霖赤腳行走，經天橋前往另一棟大樓。而另一棟大樓閉路電視顯示，大樓內有一名女保安駐守，其後保安離開。6時43分，彥霖在另一個升降機前東張西望，查看牆上的紙張，其間不時低頭，把弄一條疑似黑色手鏈。至6時46分，彥霖赤腳走至升降機前，她按掣後隨即轉身離開，此時有一名男同學走至，該名男同學與彥霖擦身而過後，去飲品販賣機前購買。6時47分，她走到學生食堂位置來回踱步，當時約有十人在內，沒有人與她有接觸。

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6時59分 赤腳離開校園

6時49分，彥霖在廁所位置旁走向升降機前，其間望向閉路電視方向，轉身面露笑容。1分鐘後，她以步行方式離開升降樓梯。6時50分，閉路電視拍攝到她經過女廁門外，望入女廁後轉身離開，半分鐘後，她再次重返女廁外。6時54分，她再次在校內樓梯位置經過。6時56分，她經扶手電梯赤腳離開校園，身旁有一名保安員卻沒有理會。6時59分，校內車閘影向街外的閉路電視拍攝到，她在街上赤腳步行離開。