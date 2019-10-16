【逃犯條例】遙控炸彈首曝光　無人機配投擲器　警指可空中投擲

周日（13日）旺角遙控炸彈爆炸案類同的改裝裝置首次曝光！警方根據線報昨日採取行動，在目標單位搜出汽油彈及原材料，更檢獲改裝手提電話裝置，相信用作引爆土製炸彈，同時發現多部「無人機」及投擲器，估計可用於空中投擲危險物品，行動中兩名男子（17及23歲）被捕，當中一人報稱學生。爆炸品殺傷力無定向且無差別，在運送途中可能因磨擦發生爆炸，危害市民生命安全。

毒品調查科警司鄒旺忠在記者會上表示，警方早前接獲線報，指有人計劃製造汽油彈縱火及破壞社會安寧，昨晚上7時半採取行動，在大角嘴楊松街以涉嫌參與非法集結、管有炸藥及藏有攻擊性武器拘捕兩名男子，年齡分別17及23歲，報稱學生及無業。

警方其後到其中一名被捕人短期租住的橡樹街單位，搜出6個汽油彈，大量懷疑可製作汽油彈原材料，包括電油、天拿水、砂糖、金屬粉沬、玻璃樽等，同時搜出經改裝的手提電話裝置、三部無人機、三個投擲器，以及大量護甲、棍、濾器及防毒面具等；另於另一名被捕人在黃埔住所內，檢獲三把已開封長刀、四把短刀，摺刀、丫叉、迷你短刀、煙霧餅及信號彈等。

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檢「無人機」及投擲器 警：可空投危險品

警方表示，相信涉案手提電話裝置用作引爆炸藥，已交爆炸品處理課跟進處理，而所檢獲的手提電話裝置，經調查後相信，與周日（13日）旺角遙控炸彈案件裝置類同。至於無人機及投擲器，從調查所得，可用於空中投下危險物品，至於被捕人實際計劃仍有待調查，若將來在示威現場發現有無人機擕帶可傷人物品，警方會作出風險評估，研究如何部署。警方又指，由於搜獲的防具不止兩套，會翻查附近閉路電視，追緝其餘在逃人士。

惡意引爆炸彈最高囚終身

爆炸品處理課警司李展超指出，近期越來越多「暴徒」在衝擊中投擲大量汽油彈，更演變成使用土製炸彈，情況令人擔憂，土製炸彈爆炸充滿不穩定因素，其殺傷力無定向且無差別，任何人經過都會被熱力爆炸傷害。李又稱，在製作土製炸彈時，可能因環境簡陋，或運送期間，因非常小磨擦帶來的熱力而爆炸，對運送裝置的人及市民成極大隱憂，而且炸彈殺傷力嚴重，會全方位爆炸，傷害程度視乎傷者與炸彈的距離，但強調「設計目的只有一個，就係攞人命」。

警方重申，任何人惡意製造或管有任何爆炸品，意圖危害生命及財產可監禁20年，任何人惡意引爆炸彈，不論有否造成人身或財產傷害，最高可處終身監禁。根據過往案件調查顯示，核心暴徒計劃採取致命襲擊，可能與恐怖主義接近，手法亦與國際上恐怖襲擊十分類似。