大角咀食店被刑毀　警指荃灣有案需處理　報案逾兩小時始到場

大角咀一食店凌晨遭刑毀！今日（16日）凌晨1時左右，大角咀港灣豪庭商場一間食店，遭到淋紅油及玻璃櫥窗被人損毀，警方約在兩小時後到場處理事件；食店東主蘇先生指，上址店舖於今年4月初向上任老闆頂手，惟當接手後僅兩日店舖即被人用硬物打爆玻璃破壞，今次為第三度被毀；此次地下遺下一些追債單張，上面寫明其上任老闆的姓名。

蘇先生與保安員在門外等候警察。(陳永武攝)

食店被刑毀 警兩小時後到場

凌晨1時左右，大角咀港灣豪庭商場一間食店，據報遭到淋紅油及玻璃櫥窗被人損毀，商場保安員巡邏時發現報案。然而記者到場採訪、直至凌晨3時15分離開前，未見警方人員到場，據知保安員曾致電追問，但未獲回覆。根據警察公共關係科資料，今日凌晨警方接獲一宗位於大角咀福利街的刑事毀壞案，接報時間為凌晨1時02分。

店主稱接手兩日後已遭刑毀

被破壞的食店東主蘇先生指，上址店舖於今年4月1日向上任老闆頂手，原本開價200多萬元頂手費。惟當接手後僅兩日，於4月3日店舖即被人用硬物打爆玻璃破壞。他憶述，當時上手老闆稱與其債項無關，相信是點錯相，更願意只收取半價頂手費，即百多萬元。

該食店平安無事經營，直至本月14日，店舖再被人惡意破壞門鎖；至今日凌晨則被淋油，亦有人用磚頭掟玻璃，幸玻璃未有爆裂。就現場所見，地下遺下一些追債單張，上面寫明其上任老闆的姓名。

蘇先生其後指，警方向他表示荃灣有案件需要處理，所以暫時未到場處理，最後約三點多才到場，軍裝到場後，CID約再過一個小時後到場。他表示，第一次被刑毀時未有遺下單張等物，當時亦曾報警，但案件未有進展；而今次事件中，有單張寫上前老闆名字，又有「老千還錢」的字眼，相信事件與上任老闆有關。