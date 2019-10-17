海關破本年最大宗海上走私案　撿2000萬元走私產品

香港海關破獲今年最大宗海路走私案件，撿獲價值2,000萬元走私產品，案件仍在調查當中。海關表示經過兩星期調查，在海岸監視可疑快艇，前日（15日）於東涌發現數名男子由一輛私家車搬運貨物到一艘快艇，懷疑進行走私活動，於是採取行動。

海關破獲今年最大宗海路走私案件，最貴的是集成電路，每件大概10元，共值1450萬元。（鄧詠中攝）

海關人員前日（15日）在北大嶼山水域進行反走私行動，晚上8時半左右，發現一艘可疑快艇，熄燈慢速駛向東涌馬灣涌碼頭。另外可疑七人車以高速駛向碼頭，並快速揭開尾門，司機及另外五名疑人，用滑梯將商品滑落快艇，需時只要2至3分鐘。海關人員迅速採取拘捕行動，跑到犯案現場。疑人即時跳落快艇，快艇高速向中國內地方向逃走。

快艇在馬灣涌碼頭向西逃走，駛至沙螺灣口。在附近巡邏的海關高速截擊艇及淺水巡邏艇，駛至沙螺灣口預備追截。見海關船隻後，快艇馬上加速達時速50海里。現場已入黑，加上機場附近多躉船及障礙物，相信不法份子十分熟悉地形。經過一輪追截後，快艇越過西面水界，駛至內地。

海關最後成功截獲快艇，檢獲該批懷疑走私電子產品，包括電腦硬盤、USB外置記憶體、145萬件集成電路，1萬件電腦記憶體，38萬件電子零件等，並扣查一輛涉案私家車。當中最貴的是集成電路，每件大概10元，共值1450萬元。另外有Montblanc名牌筆，平均一支7,000元，共搜獲78枝。案件仍在調查中。香港海關港口及海域科海域調查組指揮官梁耀文表示，2019年1月至今，海關破獲12宗涉及電子產品的海路走私案件，共檢7,500萬元電子產品，而本次行動是至今最大宗海路電子產品走私案。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁七年。