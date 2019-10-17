【油塘女浮屍】接受無綫訪問澄清女兒為自殺　彥霖母：讓她安息

15歲知專少女陳彥霖浮屍油塘，被指與反修列有關，爭議多日，陳母何女士首度接受傳媒訪問。根據今日（17日）無綫電視（TVB）新聞訪問片段，何澄清女兒是自殺，並看過所有閉路電視片段，女兒神情有異，早前女兒曾稱耳邊經常出現一把男聲。何指，彥霖自7月已認為示威變質，8月出尖沙咀僅為買蛋榚回元朗，而非因上前線中催淚彈。何近日被起底及電話滋擾，令她「日日提心吊膽」。前日，何曾於facebook貼文，稱：「還我和家人一個寧靜，讓我女兒可以安息。」

出示彥霖出世紙證母身份 女兒曾稱耳邊有男聲

無綫新聞報導中，何女士展示陳彥霖出世紙，以免身份遭質疑。何女士表示，為澄清女兒是自殺非他殺而接受訪問。她稱，一直與警方跟進事件，看過所有的閉路電視片段，片段中女兒神情有異；此外，女兒曾表示，自八月起耳邊經常出現一把男聲，「有把男人聲叫我咁做，有把男人聲成日同我講嘢，我覺得瞓唔到覺，我覺得好辛苦」，又稱不想再入女童院。

何女士懷疑女兒患有思覺失調，但醫生指她只是反叛，不是情緒有問題。何女士指，女兒於八月前往懲教所探望男友後情緒失控，拒付的士車資，並踢傷到場女警。

陳彥霖母前日於facebook貼文。（網上截圖）

指彥霖7月時稱示威變質 何遭起底及電話滋擾

何女士不認為彥霖之死與反修例有關，女兒雖然6月曾派文宣，但7月稱示威已變質，所以不想出去。而有指彥霖8月於前線中催淚彈，何解釋，當時女兒其實是在尖沙咀買蛋糕回元朗給同事吃。

彥霖驟然離世，何女士曾有一剎那懷疑女兒死因，她明白網上有人關心彥霖，但亦有人滋擾，將何女士起底及深夜電話滋擾，「我日日提心吊膽，我唔敢出街，我已經冇咗個女仲咁殘忍」。何盼平息事件，無需要公眾為女兒沉冤得雪，只想她安息。