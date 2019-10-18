內地漢攜560萬元買金　夾萬疑設後門巨款被盜　警緝在逃公司老闆

警方檢走上址兩個夾萬。

紅磡發生「蠱惑夾萬」詐騙案。據悉，一名內地男子較早時攜同560萬元現金，到紅磡馬頭圍道37至39號紅磡商業中心一間公司購買黃金。上址公司一名職員，當面將內地漢的巨款放入夾萬後，聲稱要去取黃金，於是離開公司。惟該名職員良久仍未返回公司，內地漢遂向其他職員查詢，卻發現夾萬裡的巨款悉數不知所終，大驚報案。

消息稱，警方到場調查，發現上址公司為「子母房」設計，一個單位間為兩間房，牆身裝有兩個夾萬，當中一個設有後門，可從另一房間打開夾萬。警方向在場各人進行調查，隨後帶走所有在場人士返署深入調查，暫未有人被捕；至於該名聲稱往取黃金的職員，據悉就是上址公司老闆，事後未有出現。

警方指，17日晚上7時17分，警方接獲一名姓張(37歲)內地男子報案，指其於紅磡馬頭圍道一間店舖，欲以約560萬元現金購買黃金，上址店舖負責人收取金額並存入夾萬後，沒有將貨物交給張，負責人其後離開上址。警方接報到場經初步調查，案件暫列作「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。警方指，涉案負責人為一名年約50歲中年男子，瘦身材，案發時身穿紅色恤衫。