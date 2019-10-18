【潘曉穎案】牧師勸陳同佳赴台自首　管牧：下周初再談新情況

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎並潛逃回香港的青年陳同佳，早前因洗黑錢罪被判入獄29個月，扣減刑期後最快本月23日（下周三）獲釋。據《星島日報》引述消息指有牧師勸服陳同佳到台灣自首。聖公會教省秘書長管浩鳴接受香港01查詢時表示，現階段不便多言，著記者下周初再聯絡了解最新情況。 據了解陳同佳獲釋後，香港法例上已無辦法可再跟進，自首與否由陳同佳個人處理，若他決定自首，要自行買機票到台灣。至於台灣檢察部門表示，至今未有人就陳同佳會返台投案與他們接觸。

陳同佳涉嫌在台灣殺死潘曉穎並藏屍行李篋內，隨後就帶到台北捷運竹圍站外的一個公園草叢棄屍。（資料圖片）

《星島日報》引述消息指有牧師勸服陳同佳獲釋到台灣自首，獲陳「原則上同意」，但希望台灣當局不判處死刑。據報陳願意承擔罪責，希望此決定亦有助「外面的哥哥姐姐」減輕憤怒，令社會事件盡快平息。報道又引述，陳同佳對死者潘曉穎的家人表示最大歉意，希望獲原諒。報道稱，陳同佳出獄後會留港一段短時間與家人相聚，之後赴台，但台灣方面仍在商討。

聖公會教省秘書長管浩鳴接受香港01查詢時表示，現階段不便多言，著記者下周初再聯絡了解最新情況。管牡師接受港台訪問時指，陳同佳決定出獄後往台灣自首，而他在獄中亦知道自己的事件引起一連串的示威，認為自首可緩和反修例風波。報導中指，管牧師有與陳同佳家人聯絡，他們亦支持陳同佳自首的決定，惟陳出獄後會於香港留一段時間，未必立即赴台。

據了解陳同佳獲釋後，香港法例上已無事可再跟進，自首與否由陳同佳個人處理，若他決定自首，要自行買機票到台灣。

士林地檢署發言人邱智宏指，對於有傳媒報導陳同佳會自首不能作出任何評論，因目前沒有任何人接觸過他們指陳同佳會返台投案，亦沒有台灣律師就案件接觸他們，因此無法確認相關消息是否可信。

而台灣法務部昨日亦發出新聞稿，呼籲本港秉持追訴殺人犯罪之執法立場，在陳同佳刑滿釋放前，積極續押追訴，台方將在對等、尊嚴及互惠之基礎上，迅速提供本案在臺相關證據。