【警方記者會】民陣周日遊行遭反對　警：情報顯示有嚴重暴力行為

民陣擬發起周日(20日)九龍大遊行，路線由尖沙嘴梳士巴利花園至高鐵西九龍站，遊行主題為「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」，惟獲警方發「反對通知書」。今日(18日)，警方於記者會上解釋，根據情報顯示，激進示威者會借周日大型公眾活動，作出嚴重危害公共安全的暴力行為，為了維護公共安全、秩序，防止暴徒騎劫遊行，於是反對周日大遊行。

油尖警區指揮官何潤勝表示，基於公共安全考慮，今日對周日九龍大遊行發出反對遊行通知書。(余睿菁攝)

油尖警區指揮官何潤勝表示，警方接獲團體申請將於周日進行公眾遊行，人數報稱達到5萬人，基於公共安全考慮，今日發出反對遊行通知書。何潤勝續指，警方的情報顯示，激進示威者會借周日大型公眾活動，作出嚴重危害公共安全的暴力行為，事實上類似行為於過去數月經常發生，威脅在場人士人身安全、有關機構安全，為了維護公共安全、秩序，防止暴徒騎劫遊行，警方因此反對。被問到警方有甚麼情報顯示有人會作出暴力行為，何潤勝表示警方預計過去周末所發生的事情會重演，加上已有暴徒使用土製炸彈，情況相當令人擔憂，發出不反對通知書是艱難決定，「係我二十多年警察生涯第一次發反對通知書」。

估計遊行有5萬人 空間不足 基於公共安全反對遊行

警方於7月時批准九龍大遊行，但拒絕今次的遊行，何潤勝表示，今次可能有5萬人，人流分散到廣東道、彌敦道等地，因為尖沙嘴是個很細小的地方，今次公園的集合起點亦空間不足，只能容納數百人。基於公共安全考慮，警方發出反對通知書。江補充，警方考慮發出反對或不反對通知書，是基於公共安全、公眾秩序及其他人士的權利。

江永祥：過去兩星期暴力事件升級得好緊要

被問到上月屯門遊行亦獲得不反對通知書，但警方亦有舉黃旗，為何周日不可再這樣做，警察公共關係科署理總警司江永祥表示公眾可能有誤會，集會拿了不反對通知書不代表警方就不可以警告，很多時候要警告，是因為相關活動違反通知書的條件，因此警方會作出警告，及向相關負責人解釋違反了甚麼，江永祥續指遊行路綫、地方或主辦單位是否有能力處理突發狀況，行使公安條例相關權力時，警方有責任確保參與者及當區市民安全，但遺憾過去兩星期暴力事件「升級得好緊要」，警方經過考慮作出艱難決定，亦不想發出不反對通知書後被暴徒騎劫。

警方於記者會上表示，根據情報顯示，激進示威者會借周日大型公眾活動，作出嚴重危害公共安全的暴力行為，，因此反對周日大遊行。（余睿菁攝）

警方表示，暴力於過去數月不斷升級，和平理性集會被暴徒騎劫，警方播放示威者於襲擊警署、警員的片段，指責暴徒6月開始拆鐵馬、破壞鐵路系統、被針對的議員辦事處、店鋪，暴徒又毒打立場不同的市民及旅客，並繼續攻擊警方，暴徒除了用竹枝、腐蝕性液體等攻擊警員，更有警員被利器鎅頸，更有警員被硬物圍毆、毒打，嚴重威脅警員及在場人士安全。近日亦發現有暴徒利用土製炸彈，亦發現無人機投擲武器裝置、遙距引爆炸彈手機裝置、汽油彈、長短刀等，足以證明暴力程度不斷升級。

何潤勝稱，警方一向尊重市民和平表達意見的權利，一貫協助市民和平進行公眾活動，根據公安條例及警隊條例，警方有責任維護社會治安，警方知道主辦單位已上訴，警方再次呼籲駕駛者及市民周日避免前往高危地區。

警察公共關係科署理總警司江永祥表示，警方正嚴肅處理岑子杰遇襲案。（余睿菁攝）

另外，周三(16日)民陣召集人岑子杰於旺角街頭再度遇襲，被多名男子持錘襲擊，被打至頭破血流倒地，兇徒登上深色私家車逃去，案件暫未有人被捕。警察公共關係科署理總警司江永祥於記者會上表示，於本周三晚上一名32歲男子於旺角鴉蘭里被數名男子襲擊，警方將案件列作傷人，由旺角警區重案組接手調查。受傷男子早前於油麻地曾經遇襲，警方已就該案拘捕三名男子，兩人被控串謀襲擊致造成身體傷害，及其他違反交通條例罪行，另一人獲保釋候查。江永祥指警方就兩案仍努力追查在逃人士，譴責一切暴力行為，不論原因及背景，警方會嚴肅處理每宗案件。

李桂華指，暫無理據再加陳同佳羈押。（余睿菁攝）

記者會內容持續更新：

【1720】被問到投訴人擔心被警方控告，江永祥表示，投訴人的口供是最重要的資料作調查，沒有相關資料，警方在確認事件真實性有困難，江指有關人士會否被落案起訴，是根據律政司決定，警方只是執法部門，警方沒有權力豁免有關人士不被起訴。至於公眾對警隊失去信心，江指警方有投訴警察課及監警會處理投訴，市民需要尊重機制，暫時沒有其他渠道去處理投訴。

【1715】江又指警方早前曾政函中大學生事務處及中大校長段崇智，暫未得到回覆，警方就早前新聞片段等有限資料，尋找閉路電視片段及相關處理過被捕人的警員，而對比早前一宗女運動員被性侵案件，江指該名運動員非由始至終沒有現身，最後於法庭審訊事主有出現及有提出證供，指情況與是次案件完全不同，江指以其了解，於投訴機制中及過去刑事案件，印象中未曾見過無當事人就可處理到的案件。

【1710】被問到警方批准7月的九龍遊行，但拒絕今次的遊行，何潤勝表示，今次可能有5萬人，人流分散到廣東道、彌敦道等地，因為尖沙嘴是個很細小的地方，今次公園的集合起點亦空間不足，只能容納數百人。基於公共安全考慮，警方發出反對通知書。江補充，警方考慮發出反對或不反對通知書，是基於公共安全、公眾秩序及其他人士的權利。

有警員上庭時，以代號隱去涉案警員身分，李桂華表示，警方不是有特權遮掩警員編號及名字，而是有必要，因爲有警員的姓名、子女資料等被放上網，警方不希望警員擔心會被監控或騷擾，因此有此安排。李強調，警員也是受害者，警隊有責任保護他們的私隱，又指警方會根據每宗起訴向法庭申請有關做法。李舉例自己出庭時，或會以英文字母代替姓名，有年齡讓公眾知道有關資料，著公眾無需擔心。

有指警隊內部認為需要發放官方記者證以加強職別採訪記者，江指近月警員執行職務時，在識別記者有困難，警方對於任何有助識別記者身分的做法持開放態度，江指會與政府新聞處保持溝通，相信政府新聞處會先諮詢新聞界有關做法。

【1700】就警員識別編號問題，行動部高級警司汪威遜指除警員編號，警方有稱為「行動副號」的編號列於頭盔及背心上，位置會有不同，汪威遜指編號為警員獨有，能標誌於不同位置及工作中的同事，效果與警員編號一樣，汪指大家可以放心警方可以憑編號識別警員，如將來有投訴及案件警方可以透過紀錄找到有關警員。

【1655】被問到尖沙咀警署外爆眼少女案件進展，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，案件中正就警方索取醫療報告進行司法覆核，由於已進入司法程序，警方不便談論。而有關印尼女記者眼部中槍案件，早前收到代表律師信件，可能有進一步法律行動，警方正諮詢律政署法律意見，於回覆及有進一步行動需要注意的事項。另外江指據警方與事主律師的溝通，事主仍在休養中，警方未能向其錄取口供。另外警方有進行實地考察及收集網上片段，希望將當日情況確認。

另外對於Now新聞台車長中彈事件，江指警方主動聯絡與傳媒機構聯絡，知悉對方正考慮跟進行動，而受傷人士仍在休養中，警方未能向其錄取口供。江又指投訴警察課已主動向相關警署及附近尋找閉路電視，及向當晚參與行動同事接觸希望取得資料。另外就中大女生控訴受到性暴力對待的案件，江指於校長與學生的溝通會後，曾多次嘗試聯絡該名女生，但未能成功及未收到其回覆。江指即使警方有基本資料作跟進，調查中最重要的拼圖是向女事主了解詳細資料，其口供亦非常重要，江又指事主曾於某訪問中提到不願協助警方處理，又指未決定會不會前來警署，呼籲女事主盡快聯絡警方。江又指警方早前曾政函中大學生事務處及中大校長段崇智，希望他們能協助尋求事主挺身而出協助調查事件。

【1640】有報導指香港警察員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信，指聯同香港政府華員會與雅居樂集團，擬於內地肇慶近肇慶東站位置建構一個具「港式生活」特式的「肇慶香港城」，江指警方管理層不知悉有關項目，有內地房產發展商以團購的方式讓人士購買樓房，江指初步知道員佐級協會及華員會有與發展商循方向商討，但細節完全未有落實。江指警員接受利益方面，需要遵守防止賄賂條例、接受利益行政長官許可通告及公務員事務規則等規管，由於有關計劃細節由於仍在商討，警方不作評論，但警方會與協會保持聯繫，確保協會及警員遵守有關條例。

對於有傳警方向政府及記協透口風希望設立記者發牌制度，江指行動於過去四個多月，警方於辨認記者身份有困難，樂見對於任何可以幫助警方工作的措施，而對傳媒相關措施警方一直與政府新聞處保持緊密溝通，有任何與記者採訪有關的措施警方於推出前會諮詢業界。

【1630】被問到上月屯門遊行亦獲得不反對通知書，但警方亦有舉黃旗，為何周日不可再這樣做，江永祥表示公眾可能有誤會，集會拿了不反對通知書不代表警方就不可以警告，很多時候要警告，是因為相關活動違反通知書的條件，因此警方會警告，向相關負責人解釋違反了甚麼，江永祥續指遊行路綫、地方或主辦單位是否有能力處理突發狀況，行使公安條例相關權力時，警方有責任確保參與者及當區市民安全，但遺憾過去兩星期暴力事件「升級得好緊要」，警方經過考慮作出艱難決定，亦不想發出不反對通知書後被暴徒騎劫。

被問到警方有甚麼情報顯示有人會作出暴力行為，何潤勝表示警方預計過去周末所發生的事情會重演，加上已有暴徒使用土製炸彈，情況相當令人擔憂，發出不反對通知書是艱難決定，「係我二十多年警察生涯第一次發反對通知書」。

陳同佳預計將於下周獲釋，李桂華表示，有人士刑滿出獄便是普通市民，若當事人覺得自身有任何安全上問題，可以聯絡警方，警方會提供合適措施給他。台灣法務部指港警有相關證據顯示陳同佳可能在香港預謀犯案，李指香港是一個普通法的地方，對於證據移交境外的要求相當高，現在警方「可以做嘅嘢已經做咗」至於可否延長羈押，有關決定是法庭決定，暫時看不到有任何因素可以延長刑期，對方刑滿出獄想去任何地方，已經是對方的自由，警方現階段沒有特別事情可以做。

江永祥表示，警方有留意到中大段校長的聲明，江指對於任何人在拘捕、行動有不滿意、或受屈，對方應該挺身而出，做出投訴，提供資料，他稱在段校長的信內看不到任何基本資料，警方有時候亦主動了解或跟進，但各類型調查最重要的拼圖，是當事人的口供，而有關人士每次出來所說的每次都有少許不同，亦增加警方跟進的難度。

【1620】江永祥指於周一（14日）至周四（17日），警方共拘捕13男子，年紀介紹16至46歲，涉嫌參與暴動、非法集結、爆竊、製造或管有炸藥、藏有攻擊性武器等。其中於周二晚上，警方於大角咀一單位檢獲懷疑汽油彈、自製炸藥原材料及懷疑引爆裝置，兩名17及23歲的被捕男子，已被控製造或管有炸藥罪於昨日提堂；另一宗案件警方採取情報主導行動，拘捕兩非華裔男子，年齡為29及46歲，涉於10月4日深水埗富華街一間電訊商店被破壞，盜去價值250萬手機及手機配件。警方又控告一名27歲女子涉參與於黃大仙東頭邨外非法集結時，使用蒙面物品及於今日提堂。江指警方過去四日無使用彈藥。

江永祥又澄清兩宗網上傳言，包括有網上傳言指於10月13日觀塘被割頸的男警為內地人員，江永祥澄清該名受傷警員為香港警察；另一宗為一段網上片段指於幾日前深夜，於觀塘翠屏邨有人搬運屍體，警車在旁護送，江永祥指當晚警方接報一名獨居長者暈倒，有人聞到異味，警員爆門後發現長者已死亡，並由食環署安排黑箱車到場將屍體運走，過程合符正常程序。江指警方對基於事實批評樂於接受，但對純幻想指控不要輕易相信及轉載，不要讓別有用心之人興風作浪，警方更見到有人基於毫無根據原因攻擊他人及進行破壞。

【1610】油尖警區指揮官何潤勝表示，警方接獲團體申請將於周日進行公眾遊行，人數報稱達到5萬人，基於公共安全考慮，今日（18日）發出反對遊行通知書。警方提醒公眾，若任何人士參加周日遊行，屬於參與未經批准集結活動，屬於違法行為，提醒市民周日油尖一帶有人聚集，呼籲駕駛者避免前往，加上有關人士可能在短時間內分散到不同地方，呼籲市民避免前往危險地區。

警方表示，暴力於過去數月不斷升級，和平理性集會被暴徒騎劫，警方播放示威者於襲擊警署、警員的片段，指責暴徒6月開始拆鐵馬、破壞鐵路系統、被針對的議員辦事處、店鋪，暴徒又毒打立場不同的市民及旅客，並繼續攻擊警方，暴徒除了用竹枝、腐蝕性液體等攻擊警員，更有警員被利器鎅頸，更有警員被硬物圍毆、毒打，嚴重威脅警員及在場人士安全。近日亦發現有暴徒利用土製炸彈，亦發現無人機投擲武器裝置、遙距引爆炸彈手機裝置、汽油彈、長短刀等，足以證明暴力程度不斷升級。

何潤勝續指，警方的情報顯示，激進示威者會借周日大型公眾活動，作出嚴重危害公共安全的暴力行為，事實上類似行為於過去數月經常發生，威脅在場人士人身安全、有關機構安全，為了維護公共安全、秩序，防止暴徒騎劫遊行，警方因此反對。

何潤勝指，警方一向尊重市民和平表達意見的權利，一貫協助市民和平進行公眾活動，根據公安條例及警隊條例，警方有責任維護社會治安，警方知道主辦單位已上訴，警方再次呼籲駕駛者及市民周日避免前往高危地區。

【1605】警察公共關係科署理總警司江永祥表示，於本周三（16日）晚上一名32歲男子於旺角鴉蘭里被數名男子襲擊，警方將案件列作傷人，由旺角警區重案組接手調查。受傷男子早前於油麻地曾經遇襲，警方已就該案拘捕三名男子，兩人被控串謀襲擊致造成身體傷害，及其他違反交通條例罪行，另一人獲保釋候查。江永祥指警方就兩案仍努力追查在逃人士，譴責一切暴力行為，不論原因及背景，警方會嚴肅處理每宗案件。

江永祥又指這星期有人因不滿某院校公開閉路電視片段的安排，於學校大肆破壞包括毀壞玻璃、班房設施，又塗鴉牆壁，令學校停課多日。江指破壞者放棄用文明手段爭取要求、扼殺理性討論空間，遇到與其意見不同的事，就以暴力行為務求令對方就範，江指行為只會令社會秩序大亂，無助解決問題。