【潘曉穎案】陳同佳出獄後自行赴台非遞解？大律師：即恢復自由身

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎後潛逃回港的青年陳同佳，早前因洗黑錢罪被判入獄29個月，據報考慮出獄後到台灣自首。大律師陸偉雄表示，陳同佳出獄後即恢復自由身，與一般人無異可以自由出境，坦白從寬的做法或會令犯人減刑，法庭會從犯人作案時的年紀、是否初犯等角度去考慮自首可否減刑，惟減刑多少難以猜測。

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎後潛逃回港的青年陳同佳。（資料圖片）

台灣方面過去就陳同佳案曾三度提出司法互助，但礙於雙方並無簽訂協議，一直未有進展。據了解，陳同佳下周初刑滿出獄後，香港警方已沒有法例可再跟進，如陳同佳想到台灣自首，需自己買機票赴台。

據了解，陳同佳被捕初期，曾向警方直認在台殺人，但根據侵害人身罪條例，由於案件不是在香港策劃、死者潘曉頴也非在香港受傷，所以香港方面無法就其謀殺罪提出起訴，當時有勸他回台自首。但當陳接觸到律師後，他保持緘默。

台灣有死刑 與本港不同

大律師陸偉雄表示，陳同佳出獄後即恢復自由身，與一般人無異，不同外國人在港犯案後刑滿後，要由港方將他遞解出境。即代表陳同佳出獄後，便可以自由出境，坐飛機往台灣自首。

往台灣前應徵詢台灣方面的法律意見

陸偉雄認為，台灣政府一定很歡迎陳同佳自首，惟陳同佳起程往台灣自首前，應徵詢台灣方面的法律意見，了解清楚去台灣將面對的最高刑罰，會否有死刑等，因台灣有死刑，與本港判終身監禁的最高刑罰不同。

問及陳同佳自首，會否幫助他減刑，陸偉雄稱，世界各地均鼓勵犯人自首，坦白從寬的做法或會令犯人減刑，法庭會從犯人作案時的年紀、是否初犯等角度去考慮自首可否減刑，惟減刑多少，他不能作出猜測。