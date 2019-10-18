【潘曉穎案】陳同佳獄中洗禮　管浩鳴證個多月前決定回台自首

陳同佳涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎後潛逃回港，因洗黑錢罪被判入獄29個月，扣減刑期後最快本月23日（下周三）獲釋。據《星島日報》引述消息指有牧師勸服陳同佳到台灣自首。香港聖公會教省秘書長管浩鳴傍晚會見傳媒，表示已勸服與身在獄中的陳同佳，於獲釋後到台灣自首，又稱陳同佳不但口頭承諾會自首，而是有簽署台灣委託書。

管浩鳴向傳媒表示，陳同佳於香港被捕時已承認殺人，相信他並非逃避，但只是因一時害怕而回港。管浩鳴於6個月前開始探望陳同佳，初期感覺陳有忐忑，經過長時間傾談及勸導，對方態度有所改變。管浩鳴又指陳同佳家人亦希望他回台有公平審訊，而非逃避事情，因此陳同佳於個多月前決定同意回台自首。管又指陳同佳於獄中已接受洗禮。

管浩鳴指陳同佳對受害人家屬表示很大歉意，又因自己的案件引起香港近期的事情而感到不開心。（資料圖片）

希望自首能平息香港情況

管浩鳴又指，陳同佳對受害人家屬表示很大歉意，兩人原是情侶但因爭執而造成大錯，亦指陳對自己的案件引起香港近期的事情而感到不開心，指陳希望籍回台自首令香港情況能有所平息，但管浩鳴亦有勸導對方，指香港的事件非完全與他有關。對於陳同佳到台自首後有機會面對死刑，管浩鳴稱自首不能作交換免過死刑的條件，但管指作為普通人，亦覺得無理由一個人自首後會被判最高刑罰，否則相信以後無人願意自首。

有擔心死刑問題

管浩鳴又認為陳同佳有悔意，於獄中已接受洗禮，又指他於回港被捕後很早已承認自己殺人，又提供藏屍地點等資料，因此很早開始已到獄中探望陳及與他傾談，初時需要建立互信，發覺陳自己亦表示很大歉意，但指最初陳因對台灣環境、服刑方法不熟悉，可能有一定掙扎，亦有擔心過死刑問題。管指律師有向他解釋情況，又認為最高刑罰應對應頑劣、殘忍的罪行，管指了解過去於台灣包括情殺案的案例，加上陳願意於無引渡安排下回去受審，希望台灣方能有減刑空間。

父母希望陳獲公平、合理審訊

管浩鳴又指一直鼓勵陳同佳回台灣自首，因他現時仍十分年輕，「無可能逃避，逃避得幾多年，就算服刑十幾年，返黎有機會重新做人，否則永遠都係過街老鼠」，管指陳同佳於個多月前決定自首，亦已與台灣律師簽署委託書，認為陳同佳自己願意承擔責任，正面面對錯誤，希望社會能給他機會。管又指感恩陳同佳父母對此的反應合理，因他們不是要求兒子逃避，只是希望他能接受公平及合理審訊。管又表示過去主要與律師溝通，未有聯繫台灣陸委會。

未談及往台確實時間

對於陳預計於下周獲釋，管浩鳴相信陳對獲釋緊張，因他是個不善辭令的人，希望傳媒給予空間，又指未能預測情況，希望他於前往台灣前，於香港有少許時間，與家人相聚及辦理前往台灣的手續，但未有特別談及確實時間，指因陳有長輩，假如於台灣服刑後未必能再見面。

警方今日於記者會上亦有就案件作出回應，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，一名人士若刑滿出獄之後，他已是普通市民，他想去任何地方已是他的自由，「咁如果佢自己覺得當時嘅自身有任何安全上嘅問題，佢可以聯絡警方，警方會提供一啲佢合適嘅措施。」至於證據移交往台灣的問題，李桂華表示，香港實施普通法，「對於一啲證據移交去境外嘅要求係相當相當之高，現在我哋警方可以做嘅嘢經已做咗。」

至於可否延長羈押，李桂華表示是法庭的判刑，「我暫時睇唔到有啲咩特別嘅嘢，我哋可以係咁樣嘅情況之下加刑期。」