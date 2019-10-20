【大埔血案】深夜赴連儂隧道清牆　防暴警：將啲垃圾揼咗佢啫！

內地刀手在大埔刺傷19歲學生，導致男生腹部傷口見腸，傷勢嚴重繼續留醫。警方將案件暫列「傷人」，又派員到現場搜證。及至昨（19日）深夜11時許，區議員見大批防暴警員到大埔墟站對開連儂隧道巡邏，期間撕裂牆壁上海報，揚言「食環（處）唔做我哋做！」又手持文宣稱：「將啲垃圾揼咗佢啫！」

一名手持防暴盾的女警撕毀連儂隧道內右側牆身的海報，扭作一團。（區政聯盟大埔區議員區鎮樺片段截圖）

從區政聯盟大埔區議員區鎮樺上載的片段可見，大埔連儂隧道30至40名手持警棍、頭戴頭盔的警員撕毀懸掛及在牆文宣。警員發現區鎮樺拍攝後，隨即以手電筒照向區，區表明身份，警問：「議員咁又點呀？你市民嚟咖咋！」區重申區議員身份。一名手持防暴盾的女警撕毀連儂隧道內右側牆身的海報，扭作一團，解釋：「我費事仆親啲阿婆阿伯！我依家搣走佢！我仲要揼去垃圾桶！我話畀你聽！依度係垃圾桶呀議員！我將啲垃圾揼咗佢啫！」

區鎮樺屢被警員以大光燈照射。（區政聯盟大埔區議員區鎮樺片段截圖）

區鎮樺再被防暴警員頭盔上的大光燈照射，有警員稱：「成個垃圾企喺度呀。」期間有警員表示擔心懸垂的文宣纏頸，區表示同意，警員將文宣鎅斷。一名女警將文宣踢開，表示「踢埋一邊！食環唔做我哋做！」該批防暴警員其後經隧道向大埔墟港鐵站方向離開，有警員稱：「區議員知法犯法。」最後登上警車離開。香港01正向警方查詢。

警員到大埔墟站對開隧道「清牆」並非首次。7月9日，有反修例市民在連儂隧道上，貼上多張印有警員資料的單張，諷刺一位懷疑於旺角與示威人士互罵及要求「隻揪」的警員。翌日凌晨警方派出過百名軍裝及防暴警抵隧道「清牆」，撕走約30張印有警員資料的海報。

區鎮樺為區議會大埔中選區候選人，另有民主建港協進聯盟梅少峰。