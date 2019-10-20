【10.20遊行】 南亞裔重慶大廈派水守家園：我哋都係香港人

民陣原定今日（20日）於九龍區舉行遊行，遭警方發出反對通知書；部份政黨成員以個人身份名義發起遊行，路線由尖沙咀梳士巴利公園遊行至西九高鐵站。
早前民陣召集人岑子杰早前遇襲，有指兇徒為南亞裔人士，有網民聲稱周日遊行期間將破壞重慶大廈。重慶大廈早前向商戶發通告建議今日停業，今早僅剩部份店舖有開門；至今午12時許，有十數名少數族裔人士和外藉人士在重慶大廈門外準備了數大箱冰水派發，大量途人和遊行人士經過向派水的少數族裔人士道謝，前立法會議員馮檢基亦到場支持。南亞裔社工Jeffrey Andrews表示，又指「我哋都係一個香港人，我哋價值觀都一樣！」，希望告之港人他們不是壞人，又表示「我哋想畀人知道重慶係一個好美麗（Beautiful）的地方，隨便嚟，不過唔好搞亂重慶大廈。」
南亞裔社工Jeffrey（右）及一名重慶大廈一樓賣電話店舖老闆KK（左），於今早約12時現身重慶大廈，表示他們將於門口派水。（鄧詠中攝）
十多名少數族裔門前派水 望守住「屋企」
中午12時許，遊行人士開始於梳士巴利花園附近集合。有十數名少數族裔人士和外籍人士在重慶大廈門外準備了數大箱冰水派發，大量途人和遊行人士經過向派水的少數族裔人士道謝，並高叫「stand with Hong Kong 」等口號；有部份南亞人士則身穿「i love hk」的衣服，途經人士不時向他們加油打氣，而前立法會議員馮檢基亦到場支持。南亞裔社工Jeffrey及一名重慶大廈一樓賣電話店舖老闆KK，於今早約12時現身重慶大廈，表示大廈將於遊行前「拉閘」；他們將於門口派水、唱歌及叫口號「守住我地屋企」重慶保安透露公司發通告指約下午一時落閘，但得悉門外有人派水，如情況許可暫緩關閘。
南亞裔社工Jeffrey：我地都係一個香港人
對於早前岑子杰遇襲，被指兇徒為南亞裔人士，Jeffrey表示「香港係一個咁安全嘅地方，呢啲咁既事係唔準發生。」他表示，事發後有大量媒體指有南亞少數族裔人士參與（involved），他對此感到傷心，他經常向社群表示不要作不法行為（illegal activities）；又表示自己亦認識岑，亦與朋友KK打算買生果去探岑，又指「我哋都係一個香港人，我哋價值觀都一樣！」。KK則表示，就有人指要破壞清真寺，有家長亦曾表示擔心清真寺情況；他指今日有少數族裔到場派水，將會派及所有有需要的人士，「我哋想畀人知道重慶係一個好美麗（Beautiful）的地方，隨便嚟，不過唔好搞亂重慶大廈。」；又指自己亦擔心重慶大廈的情況，因此希望盡力，「我哋唔係衰人，我哋係好人。」
棟篤笑表演者Vivek呼籲大家不用害怕重慶大廈，高呼「我哋都係香港人！」指重慶大廈有不同膚色、國籍、宗教人士，但都是香港人的友鄰（friendly neighbours）。
多名少數族裔到門前派水。（鄧詠中攝）
街坊望市民勿誤解少數種裔
居於尖沙咀的何小姐是土生土長香港人，自言好熟悉重慶大廈，她希望廣大市民不要誤解重慶大廈是危險地方。她指在香港的少數族裔，每日賣咖哩等辛勞工作，形容他們「好nice，會打招呼，農曆年請飲可樂」，認為重慶大廈「唔係想像中咁恐怖。」她指犯罪份子每個族群都有，少數種裔住在一起互相支持，不代表他們是壞人。對於今日派水行動，她贊歎「非常之好，非常之慷慨」，指南亞裔人士平日也是好有人情味。
望改變重慶大廈形象
南亞裔社工Jeffrey Andrews早前於社交網站上表示，指不自己代表任何組織、機構或宗教機構；今天自己將與朋友於重慶大廈外派水，為改重慶大廈的負面形象，又表示不少少數族裔以香港稱為自己的「根」和「家」，希望以派水行動支持香港人，又呼籲大家以和平理事性的方式維護香港和重慶大廈。