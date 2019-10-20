【10.20遊行】 南亞裔重慶大廈派水守家園：我哋都係香港人

早前民陣召集人岑子杰早前遇襲，有指兇徒為南亞裔人士，有網民聲稱周日遊行期間將破壞重慶大廈。重慶大廈早前向商戶發通告建議今日停業，今早僅剩部份店舖有開門；至今午12時許，有十數名少數族裔人士和外藉人士在重慶大廈門外準備了數大箱冰水派發，大量途人和遊行人士經過向派水的少數族裔人士道謝，前立法會議員馮檢基亦到場支持。南亞裔社工Jeffrey Andrews表示，又指「我哋都係一個香港人，我哋價值觀都一樣！」，希望告之港人他們不是壞人，又表示「我哋想畀人知道重慶係一個好美麗（Beautiful）的地方，隨便嚟，不過唔好搞亂重慶大廈。」

南亞裔社工Jeffrey（右）及一名重慶大廈一樓賣電話店舖老闆KK（左），於今早約12時現身重慶大廈，表示他們將於門口派水。（鄧詠中攝）

十多名少數族裔門前派水 望守住「屋企」

中午12時許，遊行人士開始於梳士巴利花園附近集合。有十數名少數族裔人士和外籍人士在重慶大廈門外準備了數大箱冰水派發，大量途人和遊行人士經過向派水的少數族裔人士道謝，並高叫「stand with Hong Kong 」等口號；有部份南亞人士則身穿「i love hk」的衣服，途經人士不時向他們加油打氣，而前立法會議員馮檢基亦到場支持。南亞裔社工Jeffrey及一名重慶大廈一樓賣電話店舖老闆KK，於今早約12時現身重慶大廈，表示大廈將於遊行前「拉閘」；他們將於門口派水、唱歌及叫口號「守住我地屋企」重慶保安透露公司發通告指約下午一時落閘，但得悉門外有人派水，如情況許可暫緩關閘。

南亞裔社工Jeffrey：我地都係一個香港人

對於早前岑子杰遇襲，被指兇徒為南亞裔人士，Jeffrey表示「香港係一個咁安全嘅地方，呢啲咁既事係唔準發生。」他表示，事發後有大量媒體指有南亞少數族裔人士參與（involved），他對此感到傷心，他經常向社群表示不要作不法行為（illegal activities）；又表示自己亦認識岑，亦與朋友KK打算買生果去探岑，又指「我哋都係一個香港人，我哋價值觀都一樣！」。KK則表示，就有人指要破壞清真寺，有家長亦曾表示擔心清真寺情況；他指今日有少數族裔到場派水，將會派及所有有需要的人士，「我哋想畀人知道重慶係一個好美麗（Beautiful）的地方，隨便嚟，不過唔好搞亂重慶大廈。」；又指自己亦擔心重慶大廈的情況，因此希望盡力，「我哋唔係衰人，我哋係好人。」

棟篤笑表演者Vivek呼籲大家不用害怕重慶大廈，高呼「我哋都係香港人！」指重慶大廈有不同膚色、國籍、宗教人士，但都是香港人的友鄰（friendly neighbours）。