【10.20遊行】圖阻示威者塗鴉尖沙咀警署　男子欲去無從入署暫避

民陣發起九龍遊行遭當局否決後，民主派部分政界人士以個人身份承接遊行，呼籲市民上街。遊行下午1時甫開始，重慶大廈、尖沙咀警署即爆發持不同意見人士間衝突，其中一名疑似內地女子面部被噴黑漆，另有一名男子則與示威者打鬥扭作一團後、在重重圍困下躲入尖沙咀警署暫避。

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九龍遊行下午1時開始，甫起步即佔用彌敦道近梳士巴利道一帶行車線。當行走至尖沙咀警署時，一批全身黑衣的示威者塗鴉警署正門，期間一名身穿花式襯衣、頭戴紅色鴨舌帽的男子，不發一言即上前與示威者打鬥扭作一團。男子被推開，在警署閘外徘徊，一度想離開但被示威者以雨傘指嚇。警方在警署內廣播，呼籲男子入內，男子隨即跑入警署內，期間被問是否香港人，均不作回應。

另外，一名女子在重慶大廈外叫囂，部分示威者勸喻她離開不得要領，女子後來被人以黑漆噴面。

警方宣佈尖沙咀警署報案室服務暫停，市民如有緊急事故，可致電九九九。警方指大量示威者佔據尖沙咀一帶道路，梳士巴利道、廣東道、漆咸道一帶都有示威者佔用行車線，而柯士甸道西及佐敦道有激進示威者以雜物堵路，造成交通嚴重阻塞。 警方警告有關示威者現正進行未經批准集結，應立刻停止違法行為。