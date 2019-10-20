【10.20遊行】水炮車射清真寺　譚文豪：想畀咩訊號全世界

民陣今日發起九龍遊行遭否決，民主派三名前立法會議員何俊仁、梁國雄、何秀蘭，聯同民陣副召集人陳皓桓以個人身份發起，呼籲市民上街。下午遊行完結後，大批示威者在尖沙咀一帶徘徊，其後於警署外與警方發生衝突，示威者設路障、投擲汽油彈，警方發射催淚彈及出動水炮車清場，其間水炮車一度向清真寺方向噴水，閘內地上一片藍色，閘外保護清真寺人士亦被射中跌倒，立法會議員譚文豪怒斥：「搞到成個清真寺都藍色，想畀一個咩signal（訊號）全世界！」

清真寺地上染有藍色顏料。（陳康智攝）

下午約4時許，一輛水炮車沿彌敦道向尖沙咀方向行駛，沿途大噴藍色顏料水，彌敦道路面、車輛及市民染上藍色顏料，其後水炮車伴隨大量防暴警及速龍小遂到達清真寺外，並向清真寺方向射水，清真寺外多人被射中跌倒，全身藍色。

在清真寺外被水炮車射中的立法會議員譚文豪表示，十多名市民在清真寺閘外保護清真寺，包括部分為小數族裔人士及年長的小數族裔領袖，事發時，警員叫「你哋即刻離開」，但水炮車隨即明確地向他們及水炮車射藍色顏料水。譚文豪怒斥：「搞到成個清真寺都藍色，想畀一個咩signal（訊號）全世界！我哋香港人嘗試保護呢個地方，但你就喺度攻擊呢個地方！」