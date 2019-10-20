【10.20遊行】雷生春堂外遺懷疑爆炸品　EOD遙控拆彈車即場引爆

今日九龍區多處爆發反修例衝突，荔枝角道「雷生春堂」外更發現可疑爆炸品，警方到場後疏散現場人士，爆炸品處理科（EOD）人員奉召到場，認一個有電線外露的紙皮箱，懷疑是爆炸品，於是出動遙控拆彈機械人即場引爆。警方強調，任何人非法及惡意引爆炸彈，無論是否對其他人或財產造成實際傷害，均屬犯罪，最高可處終身監禁。

下午約5時許，大量示威者在荔枝角道一帶聚集，他們在馬路築路障，及破壞一間工商銀行分行，打爆玻璃及毀壞櫃員機。

紙皮箱電線外露

防暴警趕至將示威者驅散期間，在塘尾道與荔枝角道交界的雷生春堂外附近，發現一個有電線外露的紙皮箱，懷疑是爆炸品。警方隨即疏散人群，並拉起逾十多米的防線，馬路上的私家車及巴士停在遠處，爆炸品處理課（EOD）人員到場，並出動遙控拆彈機械人，將可疑物品即場引爆。

引爆一刻傳來巨響，震耳欲聾，記者站在遠處都感受到地面震動，未幾，一名全副裝備的EOD人員手持電筒，照射引爆位置及檢查雜物，在確認安全後由探員檢取爆炸殘駭，作進一步調查。

警方表示，案件亦在調查中，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第54條，任何人非法及惡意製造或管有任何爆炸品，意圖危害生命或嚴重損害財產，均屬犯罪，最高刑罰為監禁20年。而根據第53條，任何人非法及惡意引爆炸彈，無論是否對其他人或財產造成實際傷害，均屬犯罪，最高可處終身監禁。