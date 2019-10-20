【10.20遊行】示威者火燒深水埗警署　水炮車無差別射傳媒

警民反對民陣今日在九龍區遊行，但亦有大批市民上街，當中深水埗警民衝突不斷，屬二級歷史建築的深水埗警署再被縱火及投擲汽油彈。時至深晚，警方在警署內向群眾發射多枚催淚彈，催淚煙霧鎖欽州街，不少人逃入食肆暫避，不斷掩鼻掩咀。水炮車到場後更無差別噴射，不少記者「染藍」，狀甚痛苦。

傍晚約5時，示威者突襲深水埗警署，有人向警署門外投擲汽油彈，火光熊熊，濃煙衝天，亦有部分示威者在通州街堆積雜物縱火，火勢頗為猛烈。警方一度在欽州街驅散，示威者四散後再聚集，雙方一度對峙。

至晚上7時許，警方在西九龍中心外佈下防線，並在長沙灣道截查車輛，有被警方截停的七人車司機表示，「我哋咩都冇做過，經過咋，咪由佢查囉，冇乜嘢好驚」。

催淚彈頭入亂飛 記者找石壆掩護

入夜後，示威者在深水埗區打游擊，針對中資商舖作出破壞，其中一間優品360被大肆破壞，貨架倒塌，零食散落一地，門外被噴漆。

示威者其後待警員退後防線時，再度湧出基隆街，築起傘陣，警署內隨後有多枚催淚彈向西九龍中心行人天橋底發射，突如其來的槍聲，不少記者都要在石壆後找掩護。由於時值晚飯時段，附近食肆都被催淚煙攻入，不少食客或市民都要掩鼻，有人立即取出豬嘴協助呼吸。

+ 2

記者被射至「染藍」 狀甚痛苦

隨着施放催淚煙，警方水炮車亦抵達深水埗，無差別向馬路及行人路噴射藍色水劑，作出驅散，不少在現場採訪的傳媒都被噴到染藍，有記者被水劑射中眼部，感到不適，狀甚痛苦，需由行家協助清洗眼睛。