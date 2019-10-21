【10.20遊行】彌敦道中資店舖嚴重受創　警接獲逾十宗刑毀案求助

由民陣發起的10.20九龍大遊行約有35萬人參與，遊行開始後，示威者於街頭進行縱火、刑毀等，油尖旺一帶多間中資商店、港鐵及交通燈等受到波及。今早，警方接獲超過十宗油尖旺商店遭刑毀的報案，包括中銀、優品360、中國移動等商店職員報警指，店內受到不同程度的刑毀，其中以中國銀行損毀最嚴重，由尖沙咀至太子的四間中國銀行無一倖免 ，遭刑毀或縱火。

遊行期間，有示威者將行人路的磚頭掘出，擺放在路邊。（鄧詠中攝）

昨日民陣發起九龍大遊行，參加者由尖沙咀起步遊行至西九高鐵站，逾35萬遊行人士佔據多條行車線，到終點後，遊行人士往油麻地、旺角方向散去。遊行期間，有示威者將行人路的磚頭掘出，擺放在路邊。

油尖旺一帶的交通燈亦遭破壞，今早運輸署宣佈，昨日有100組交通燈受破壞或干擾，當中93組尚待恢復運作，主要在油尖旺區，包括彌敦道、廣東道、旺角道、佐敦道、亞皆老街及窩打老道等。運輸署已聯絡有關部門，自昨晚起竭力進行搶修工作。預計維修交通燈的工作需要一段時間才會完成。

昨日有100組交通燈受破壞或干擾，當中93組尚待恢復運作。（陳蕾蕾攝）

昨日示威者於遊行沿途破壞中資商店，位於尖沙咀加拿芬道的中國銀行雖已用木板圍起玻璃，惟示威者進入擺放自助提款機的地方進行刑毀，並於牆上噴字塗鴉。另外，銀行的出入口昨日一度被人以磚頭圍堵，今早記者於現場已見不到磚頭，惟門口位置仍殘留有水泥。中銀的圍板內貼有通告，指維修工程進行中，未能提供自助銀行服務。

除了中國銀行，油尖往一帶的中國建設銀行、中信銀行、南洋商業銀行、中國工商銀行等亦受到不同程度的刑毀，包括鐵閘、玻璃、閉路電視、櫃位等被破壞。

中銀受到嚴重損毀。（鄧詠中攝）

中資銀行受創，其他中資商店如創興廣場小米旗艦店、優品360等商店亦受到重創。位於彌敦道多間優品360嚴重受損，店鋪鐵閘被撬開，示威者進入店內，將貨架推倒，貨物全部散落在地上或被扔出店外。閉路電視、收銀機、貨架等都被破壞。

今早警方接獲超過十宗彌敦道沿路商店報案指，外牆、閘門、閉路電視、店內等地方受到不同程度的破壞，大部分案件列作「刑事毀壞」案處理，由旺角重案組或油尖重案組跟進。