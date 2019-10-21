《都市日報》傳財困　消息：有freelance攝記遭拖欠10萬元

本港免費報紙《都市日報》最近傳出財困。消息指，由於報館人手不足，為應付本港頻密的示威活動，近月外聘多名freelance記者及攝影記者，惟當中不止一人一直被拖糧，其中一名freelance攝影記者更被拖欠高達10萬元金額。

消息指，由於最近本港示威活動不斷，《都市日報》報館人手不足，因此港聞部開始外聘freelance記者及攝影記者。當中一名freelance攝影記者累計數月共被拖欠10萬元，該名攝影記者已到勞工處追討欠款，《都市日報》亦已作出相關安排，據悉，至今不止一名freelance員工被拖欠款項。

曾遭入稟 追討逾百萬元欠租及利息

《都市日報》是本港首份免費報章，由瑞典傳媒集團Kinnevik於1995年創辦，全球發行67個版本，本港《都市日報》則於2002年4月15日創刊，逢周一至周五在港鐵站等地免費派發，每日平均發行量為40萬份。2013年商人黃浩以2億收購，黃其後於2017年以4億元出售予資深傳媒人蕭作利。有報道指，《都市日報》年初曾裁員30人。上月《都市日報》被指今年7月開始拖欠租用新蒲崗寶光商業中心的費用，遭業主入稟高等法院，要求歸還單位，並支付逾百萬的欠租連利息等。

《都市日報》社長、都市新聞多媒體執行主席李永康本月初向全體員工發內部通告，確定公司獲日本買方全面收購，料於下月底前完成交易。都市亦不會再在港鐡沿線站內派發報紙，將會重新規劃派發點，網絡業務則會持續。