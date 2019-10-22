【721三個月】疑不滿網媒採訪　警粗口鬧記者：我又唔會無得撈

警方在元朗大馬路舉槍。(香港01記者攝)

元朗黑夜721事件，昨日剛好滿三個月。昨日(10月21日)晚上11時許，當時防暴警員在元朗大馬路近明渠位置行車路上戒備，期間舉起黑旗及橙旗，示意會開槍及使用催淚煙。有記者在路壆上拍攝警員舉槍的畫面時，有數名警員懷疑不滿。

其中一名戴頭盔、用黑布蒙面的警員，首先與在場一名網媒記者發生口角，直指一名網媒記者「你搞X我?我未X驚過呀!搞乜X嘢呀搞?」又指對方：「網媒就網媒啦，扮乜X嘢記者呀?你老母X，仆街呀你，拎住部IPHONE就扮記者!」，又指「曱甴黑記，認X住我呀，X碌，搞X我?」又有人大叫「我又唔會無得撈!」其他警員見狀介入，阻止住該名警員繼續罵，「唔好同啲黑記嘈喇!」事件經調停後，未幾有警員即向馬路前方用長槍發射。

此外較早時，元朗十八鄉鄉事委員會大樓，被人投擲數枚燃燒彈，大樓範圍內有多盆盆栽被焚毀。記者事後到場了解，發現上址留下水喉等物件，亦有一些水漬，暫未知是否由職員自行救熄火種。此外，大馬路一間中國銀行，其提款機等設施亦被破壞。有防暴警員曾到場了解，未幾離去。