【721三個月】三學生涉刑毀被捕　林百欣中學：不會隨意開除學籍

昨日（21日）五名青年在港鐵荃灣站外被捕，其中三人就讀的仁濟醫院林百欣中學今晚發聲明表示，三人涉嫌刑事毀壞被捕，現正被警方扣查，校方承諾不會隨意開除其學籍。同時，校方冀學生勿參與可能出現混亂、危險或違法的活動。此外，據工黨社區幹事趙恩來表示，另外被捕的一男一女同涉阻差辦公及遊蕩罪。

五名青年疑因噴油被帶走。（林振華攝）

林百欣中學三學生涉刑事毀壞

仁濟醫院林百欣中學晚上發聲明表示，昨晚9時獲悉有三位同學涉嫌刑事毀壞被捕，校方第一時間聯絡家長。及後校長和社工等前往荃灣警署了解。當時，已有律師在場為同學提供支援。在家長要求下，三人送院檢查。三人至今仍被扣查。校方稱，將繼續與家長保持聯絡，並向學生提供支援。

不隨意開除學籍

校方指，不會隨意開除學生的學籍，學校是教育的地方，應該教育同學，指導他們，引導他們走上人生的正途。學校已同時啟動「危機處理小組」，今天向全校同學講述相關事宜，並提供輔導。校方又指，非常重視同學的安全，期望同學切勿參與可能出現混亂、危險或違法的活動。校方將繼續竭力守護學生，讓他們在平靜和安全的環境中專心學習，健康成長。

兩人涉阻差辦公及遊蕩

工黨社區幹事趙恩來晚上表示，被捕五人中，三人涉刑事毀壞，另一男一女涉阻差辦公及遊蕩罪。