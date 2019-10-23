【陳同佳出獄】秘密離開京士柏山豪宅　管浩鳴：今日不會啟程台灣

台灣拖篋棄屍殺人案疑兇陳同佳，今早（23日）於壁屋懲教所刑滿出獄。聖公會教省秘書長管浩鳴護送陳同佳離開後，於中環聖約翰座堂見傳媒指，陳同佳目前已離開京士柏山豪宅，料稍後與家人會面。管浩鳴稱，他們本來已購買機票到台灣，但台灣方面禁制他及陳同佳入境，因此已取消機票。陳同佳今日不會啟程到台灣，但具體的出發日期暫不未清楚。「佢做錯事係的確，但唔可以成為政治籌碼！」管浩鳴亦否認陳同佳被自首說法，目前需確保陳獲公平審訊，「佢只係一個細路仔嚟，希望大家畀機會佢改過自身。」

陳同佳出獄：陳同佳離開壁屋，於門外鞠躬道歉，並指就事件會到台灣自首。（余俊亮攝）

管浩鳴指出，陳同佳已離開京士柏，料稍後與家人會面。（梁鵬威攝） 管浩鳴：否認陳同佳「被自首」 「由於台灣每日都有唔同消息，每日都有新版本，等同佳靜一靜，我再同佢傾相關的事。」管浩鳴指出，他與陳同佳的心情有點忐忑，目前需與陳同佳討論事宜。「陳同佳係想去自首，呢個係事實嚟！」對於坊間指陳同佳屬「被自首」，管浩鳴稱不認同說法，並指香港政府未有就事件，叫陳同佳到台灣自首，「佢做錯事係的確，但唔可以成為政治籌碼！」 兩地仍未有共識 管：需確保公平審訊 管浩鳴表示，暫時不批評台灣方面決策，對於港台移交的處理上，管浩鳴指兩地仍未有共識，需要再了解最新情況，目前需要確保陳同佳有公平審訊，「如果冇公平審訊，可能成為政治籌碼，我作為牧師就唔會好放心！」管浩鳴續稱，陳同佳及女死者潘曉穎均是聖公會畢業生，因此他事後有了解事件，「其實初期我都見到佳，佢自己都認咗罪。」 陳同佳已離開京士柏 料稍後與家人會面 對於陳同佳有否申請警方保護令，管浩鳴稱不方便透露，「暫時佢係一個地方，但一定唔係京士柏！」暫時已安排陳同佳「靜一靜」整理情緒，稍後或安排他與家人見面。「其實大家今日都見到，佢只係一個細路仔嚟，希望大家畀機會佢改過自身。」管浩鳴表示，根據台灣律師提供的法律意見，陳同佳被判死刑的可能不大，「到今日呢個情況，佢哋又好似有唔同版本，相信公平審訊係我要求，要對佢公道！」

+ 5 + 4 + 3

陳同佳刑滿離開壁屋 門外鞠躬道歉發言

陳同佳身型瘦削 今晨刑滿出獄

台灣拖篋棄屍殺人案疑兇陳同佳，今早（23日）於壁屋懲教所刑滿出獄。身穿藍色外套及黑色長褲的陳同佳，身型明顯比去年被捕時瘦削。其後他於聖公會教省秘書長管浩鳴陪同下，於門外會見傳媒。「首先，我想跟曉穎的家人說對不起及道歉，我明白因為我自己，作出無可挽救的錯事，為他們帶來很大的傷痛及痛苦，我自己的內心一直受責備、受譴責。」

願意到台灣自首 望社會給予機會

「希望她（女死者潘曉穎）的家人能夠稍稍放下及釋懷，以及令曉穎能夠安息。」陳同佳一度鞠躬道歉，他指自己犯下彌天大錯，願意到台灣自首、受審及服刑。陳同佳稱感謝父母對其支持、關懷及養育之恩。「最後對於社會及香港人，我只能說對不起，希望各位原諒。」並希望社會給予他機會重新做人、回報社會。

拒回應是否成政治籌碼 陳乘坐專車離開

對於有記者問陳同佳，會否覺得自己成為政治籌碼、被台灣及香港政府利用？陳同佳只是兩度低頭報答「對唔住、對唔住。」陳同佳完成約三分鐘發言後，於在管浩鳴陪同下，登上一輛白色私家車離開，並前往九龍區的京士柏山豪宅。約半小時後，管浩嗚與司機駛車離開、前往港島區，車上未見陳同佳蹤影。

陳同佳出獄後發言全文：

● 陳同佳：首先，我想跟曉穎的家人說對不起及道歉，我明白因為我自己，作出無可挽救的錯事，為他們帶來很大的傷痛及痛苦，我自己的內心一直受責備、受譴責。所以我願意為自己的衝動，為自己犯下的錯事自首，以及回到台灣服刑、受審。希望她的家人能夠稍稍放下及釋懷，以及令曉穎能夠安息。

● 記者：你有沒有話想跟香港人說？你有否覺得自己被人利用？

● 陳同佳：我另外想多謝自己的家人，多謝自己的爸爸媽媽，就算我犯下彌天大錯，都一直很多支持及關懷我，對我不離不棄。我不敢可以報答及回報他們，但是我會記着他們對我的支持及養育之恩。

● 陳同佳：最後對於社會及香港人，我只能說對不起，希望各位原諒，希望各位給予我機會，讓我重新做人，給予機會我回報社會。

● 記者：你覺得自己變成政治籌碼？你有否覺得自己被台灣及香港利用？

● 陳同佳：對不起，對不起。