【逃犯條例】612眼部中槍女拔教師被指涉暴動踢保　獲無條件釋放

6月12日反對《逃犯條例》修訂示威，金鐘爆發激烈衝突，一名於拔萃女書院任教的男教師懷疑被橡膠子彈擊中右眼，右眼流血，視力受損，其後被警方以涉嫌暴動罪拘捕。他今日（24日）於社交網站表示，下午到警署報到及踢保，現已被警方無條件釋放。

眼部中槍女拔教師稱獲警方無條件釋放。

被捕男教師Raymond於社交網站表示，今午到警署報到及踢保（即拒絕繼續保釋），現已被警方無條件釋放。警務處處長盧偉聰曾指，警方就612事件共拘捕了32 人，當中「只有5人涉暴動罪」，除了眼部中彈受傷的Raymond，亦包括一名城大學生及一名浸大舊生。

Raymond表示，警方有權在未來再次拘捕，但在這4個月時間，警方仍找不到證據控告，認為這足以証明真相。他又指，在6月以來的遊行集會，都不太敢和市民一起喊「五大訴求」，因為自己在當中好像有些利益衝突，形容「有點難為情」，而6月以來的一切，歸根究底，是源於政府的政治錯判和漠視民意。

他最後表示，政府必須為迫使市民走上街頭負上最大責任，最後寫上遲來的一句：「五大訴求，缺一不可。市民不會忘記，我不會忘記。」

上月入稟要求速龍展示警員編號

男教師上月入稟高等法院，提出司法覆核申請，指警務處處長允許速龍小隊在示威清場時，不需要在制服展示警員編號或職級，要求法庭下令撤銷該決定，並要求所有速龍小隊警員必須展示警員編號。