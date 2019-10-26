【爆買挑戰日】龍門冰室「連豬圖」登陸　食客手機App分辨黃藍店

周六（26日）有網民發起「黃店存貨壓力測試」活動，並於全港18區的「黃店」消費購物。早前被打爆玻璃的紅磡龍門冰室，早上門外已排滿食客，市民在門外貼上「連豬圖」並型成小連儂牆。有食客指能力範圍內，會盡量支持「爆買」活動，並會透過facebook留意「黃藍店」位置。當中深水埗番茄師兄未開門，已有多名市民在外等候，市民黃先生指他主要用連登、WhatsGap 及Facebook 圖，以分辨黃藍店商戶。

紅磡龍門冰室：被刑毁後換上木板 店外型成小型連儂牆

(鄧栢良攝) 早前被打爆玻璃的紅磡龍門冰室門外，周六早上約20多名市民在店外排隊。現場可見，紅磡龍門冰室被刑毁的玻璃，目前已換上木板。有市民在門外貼上「連豬圖」及「光復香港」等字句的貼紙，型成一個小型連儂牆。 一家三口排頭位 透過facebook留意「黃藍店」 市民莫先生一家三口排頭位，他指排隊約15至20分鐘，「本身今日都是響應神獸長龍爆買日，亦知道龍門早前俾人刑毁，所以專登來幫襯。」他指目前會支持黃店，更透過facebook留意「黃藍店」位置，「今日稍後時間如有機會，都會繼續幫襯黃店。」 黃先生：能力範圍內 盡量支持爆買活動 在紅磡區上班的黃先生表示，今早特意到來紅磡龍門冰室食早餐。「之前都有幫襯龍門，對上一次黎食仲未被刑毁，如無人龍外賣正常等十分鐘就有。」他指自己平日不經常出外用饍，如果有機會出去食飯，「我都會多加留意食肆的背景，避免幫襯藍店，不過亦不會專程跨區去食黃店，能力範圍內，會盡量支持呢類爆買活動，令呢個立場嘅店舖能夠繼續做落去。」 周四紅磡龍門冰室 遭人大肆破壞 據資料顯示，位於紅磡寶其利街的龍門冰室分店，周四（24日）清晨5時許，遭四名蒙面大漢持鐵通大肆破壞，櫥窗玻璃碎裂、收銀機屏幕及兩部電腦損毀。就事件龍門冰室未有向警方報案。

Facebook「黃藍店圖」分辨黃藍店

來自澳門莫先生，一直以來都有留意本港的反修例新聞，平日透過連登及立場跟進事態發展。他今日專程來香港到深水埗試街頭美食，因此事前已下載「WhatsGap」的應用程式，以分辦區內黃藍店。（鄧栢良攝）

（鄧栢良攝） 澳門人莫先生來港撐「黃店」：可以成功支撐到一種理念 同樣位於深水埗的「饗車仔麵店」門外約5至6人排隊等候入坐。來自澳門莫先生，一直以來都有留意本港的反修例新聞，平日透過連登及立場跟進事態發展。他今日專程來香港到深水埗試街頭美食，因此事前已下載「WhatsGap」的應用程式，以分辦區內黃藍店，惟不知今日為爆買日。他表示，原本心儀另一間「黃店」，惟太多人排隊於是轉到饗。莫直言，澳門人及店舖頭偏「藍」，難有人組織此類活動。他相信這類支持小店的方法，能成功支撐到一種理念。 黃先生：上班族飯堂 食肆曾中催淚彈 在深水埗上班的黃先生指「饗車仔麵店」已為他平日的飯堂，故早早已得悉東主立場。他表示，今日特意響應爆買日。他直言，早前都未有太多人支持，不過因為「饗車仔麵店」鄰近深水埗警署，因此之前放催淚彈都「中哂招」。他相信因饗中催淚彈的新聞一出後，市民都紛紛前來支持。佢指，平日都透過連登、WhatsGap及Facebook上的「黃藍店圖」去分辨黃藍店，而因WhatsGap內有解釋「黃藍」因由，因此認為可信。

深水埗番茄師兄：未開門已有人龍

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番茄師兄甫開店火速爆滿，坐無虛席。（黃偉民攝） 位於深水埗的番茄師兄未到中午12時已有十多人排隊「等開門」，而開門後更上火速爆滿，坐無虛席，店外再有5至6人排隊等位。在番茄師兄門外排隊的梁先生表示，今日響應爆買日來光顧，「之前來食過，覺得食物質素好，而且之前店內會播《願榮光》，氣氛不錯。」 他表示，現時主要看連登、WhatsGap 及Facebook 圖分辨黃藍店，「唔係黃店都盡量唔會幫襯，但都知道有時資料未必真確，佢自己又好少會仔細查證真定假，唯有幫襯網民證實咗嘅黃店。」至於有店舖可能「被屈」是藍店，他則指：「好似細路仔鬥氣咁，都係唔會幫襯。」至於同區的深水埗長沙灣道80號「添福小食」，下午一時許近半百人排隊，排第三位的黃先生表示，熟客經常幫襯，「黑椒漢堡最好食，有80蚊嘅級數！」

荃灣熱狗店設置連儂牆 市民順應活動光顧

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「因為佢喺黃店今日嚟食！」荃灣路德圍一帶食肆林立，曾為示威者提供食水及休息點的「豚道樂」，今午店外有多人排隊等候入內，街坊Noicle表示：「今日來吃是順便，都有食過依間。我平時好少食連鎖店，因為附近都喺小店為主，平日我都會盡量光顧小店。」

位置小巷的齊柏林熱狗店，店外設置連儂牆，牆身更貼滿便利貼，市民蔣小姐表示：「知道今日黃店存貨壓力測試，所以都嚟光顧。至從運動開始就知依間喺黃店，知道咗之後就光顧多咗！」順應活動來光顧熱狗店的梁生：「第一次嚟食，知道依間喺黃店。會嚟食都喺因為朋友介紹先嚟試下嘅。」

附近食肆「Beans」不斷都有市民到場排隊，排頭位的余先生指，他在門外等候約20分鐘「今日會嚟食只是因為好吃，也知道這間店是黃店，但唔喺成日食吃這間店。我平常都會支持同區黃店。」