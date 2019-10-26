【譚仔米線】兩分店現不招待曱甴假告示　譚仔：員工無貼相信捏造

逃犯條例風波持續，市面上「黃藍店」待遇大不同。多間「黃店」大排長龍，而「藍店」就無人問津。今（26日）下午有網民拍下譚仔雲南米線的觀塘廣場及油麻地分店門外都貼有一張告示，內容指「本店注重環境衛生，不招待曱甴及不文明人士。不便之處請自省！」，而告示上更印有「譚仔雲南米線」的標誌。 不過，譚仔雲南米線迅速於其facebook專頁上發聲明，指「網上圖片內容全屬虛構，店內員工亦從未張貼相關告示，相信屬於人惡意捏造。」譚仔負責人表示，初步翻查CCTV，發現中午12時許，有一個人途經並將該「告示」貼於店外，並於十秒內離去。

（譚仔雲南米線facebook截圖）

譚仔兩分店被貼不招待曱甴告示，譚仔指相信是有人捏造。

「不招待曱甴」告示已過膠並有雙面膠紙貼在告示背面。（鄧栢良攝） 負責人：CCTV片見到有人將份嘢貼咗係外面 記者其後到譚仔雲南米線油麻地及觀塘廣場分店了解事件，現場所見有關告示已被移除。負責人表示，他們平日是於店內張貼餐牌及其他告示，惟今日兩間分店的告示是張貼於店外。負責人強調，肯定公司並無印出任何有關告示，「如果要print，就唔係只係兩間分店，而係全線貼晒啦！」。負責人又指，油麻地分店今早11時開店時未發現此告示，初步翻查CCTV，發現中午12時許，有一個人途經並將該「告示」貼於店外，並於十秒內離去。至於譚仔會否公開CCTV，需交由總公司決定。他再補充，不排除公司會報警處理。下午4時，有警員到譚仔油麻地分店調查事件。

職員已撕走觀塘廣場分店外的「假告示」。（黃偉民攝）

記者其後到荃灣、沙田及長沙灣的譚仔雲南米線分店巡視，都未見有同樣告示。荃灣店店員指，得悉有兩間分店有貼上告示，「由頭到尾都無收到過任何指示叫佢哋貼依個告示」職員強調「依家唔會貼，將來都絕對唔會貼！」另外，據負責人表示，一般會於店內張貼餐牌，記者巡視後均發現負責人說法屬實。

日本連鎖餐飲企業東利多（Toridoll）於2017年宣佈以約21億元收購譚仔及譚仔三哥。（梁鵬威攝）

日本連鎖餐飲企業東利多（Toridoll）於2017年宣佈以約21億元收購譚仔及譚仔三哥，Toridoll於去年2月完成收購兩間「譚仔」後，單計香港營業額，集團於上一財政年度錄得按年跳升5.5倍至220.51億日圓。截至去年12月底，Toridoll海外業務增加108間店舖，海外業務店舖總數目為572間。