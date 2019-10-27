【10.27集會】防暴警截查車輛及市民　尖沙咀警署外拘多人

反修訂逃犯條例風波持續，有網民發起今日（27日）下午三時，於尖沙咀梳士巴利花園集會「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」。集會開始前，水炮車、裝甲車已出動戒備，防暴警員於多處駐守戒備，有警員於梳士巴利花園截查市民，亦有警員尖沙咀山林道截查車輛。至下午三時，逾百防暴警於文化中心外佈下防線；警方先後拘捕至少七人，並帶入尖沙咀警署內，其中年齡最小的僅12歲。

有一名穿黑衣青年被截查，引起在場人士不滿。（勞敏儀攝）

防暴警各處駐守 尖沙咀截查在場人士

「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會原訂於下午三時開始，集會開始前，梳士巴利花園已有逾百名市民聚集，警方於多處安排警員駐守；九龍公園貼出通告，稱由於發生特别事故場地暫時關閉，原本在公園內的市民被請離，公園外則有十多名蒙面防暴警員駐守。下午二時半，有警員於梳士巴利花園截查兩名市民，該兩名市民當時並未見戴有口罩，警方做法引來多人圍觀不滿，批評警方做法；另外，一名黑衣青年亦於尖沙咀祟光百貨對開被截查，引起在場人士不滿，質問警方「後生有罪？」警方多次高呼「正在執行職務」，與在場人士發生口角，並呼籲在場人士保持安全距離。

山林道查車

另外，尖沙咀彌敦道多個街口皆有大量防暴警員，部分持槍、圓盾戒備，而尖沙咀山林道位置，則有多名防暴警員在場巡查，並截查在場車輛；另外，油麻地港鐵站則見多名警員於各出口駐守。