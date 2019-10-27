【10.27集會】水炮車清真寺外停留未射水　麼地道射透明催淚水

反修例風波不絕，網民發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，主辦方稱今次屬和平集會，期望喚起國際關注清真寺被水炮車射中事件，但集會未開始已衝突不絕。晚上6時，銳武裝甲車領頭下，水炮車在清真寺門外一度停留，防暴警舉起藍旗警告。清真寺內人士在門前圍觀，未有離開或關門，而清真寺對出行人路亦有少量戴口罩人士。水炮車未有開水炮，續前駛至麼地道後發射兩下透明催淚水劑，然後轉入梳士巴利道後離開。

清真寺內人士未有離開，而寺外有戴口罩人士聚集。（林振華攝）

上周日（20日）的九龍區遊行中，水炮車正準清真寺門前射藍色水，多名少數族裔人士包括印度協會前主席毛漢褚簡寧（Mohan Chugani）被射中，而清真寺門前亦染藍，事後有市民為清真寺清潔。事件引起國際關注，特首林鄭月娥等人更在翌日到清真寺表達關心。網民今日亦發起集會，期望喚起國際關注清真寺被水炮車射中事件，惟集會尚未開始，而引發連場衝突，水炮車、裝甲車亦再度出動。

傍晚6時09分，水炮車在銳武裝甲車護航下，沿尖沙咀彌敦道向海傍方向前進。其間，水炮車一度在清真寺對開馬路停留，其間防暴警舉藍旗。寺內人士站在門口視察，但未有離開或關門。清真寺外有少量戴口罩人士聚集。

水炮車未有在清真寺對出射水，但駛前至麼地道後，發射透明催淚水劑，其後示威者在地上投擲磚塊，亦有示威者在裝甲車車尾位置塗鴉，噴上一個粗口字眼。水炮車之後沿彌敦道轉入梳士巴利道向紅磡方向離開。

水炮車撤離後，大量示威者聚集在梳士巴利道至中間道之間的彌敦道一段馬路，大聲叫「112維園見」，他們在重慶大廈外馬路高舉手機燈光，高叫「解散警隊、刻不容緩」等口號。而麼地道有人放磚頭堵路。