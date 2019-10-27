【10.27集會】示威者兵分多路撤離尖沙咀　警車沿途兜截拘捕多人

反修例風波持續，網民今(27日)發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，由於集會未有申請不反對通知書，警方一早在梳士巴利花園戒備驅散。接近下午4時，警方施放催淚煙，示威者兵分多路撤退，部分留守尖沙咀，有約三百人逃往紅磡、土瓜灣及九龍城一帶，亦有不少人沿彌敦道往油麻地、旺角進發。然而，警方儼如掌握示威者動向，示威者所到之處都很快有警車趕至，大批防暴警立即落車追捕，當中不乏年輕人被制服拘捕。

下午4時許，警方在尖沙咀梳士巴利道清場，更一度投擲手投式催淚彈驅散，示威者四散立即逃跑。其中一批示威者沿着梳士巴利道東行逃走，一行近三百人步行至紅磡碼頭外聚集，商討行動去向，部份示威者進入黃埔花園，破壞了黃埔Starbucks的招牌，並在圍板上噴上｢光復香港｣。

示威者朝着土瓜灣方向進發，沿途堵路，黃埔德民街一帶交通擠塞，未幾，一輛警車駛至，防暴警下車後馬上狂奔追埔示威者，一直追至大環道，其間紅磡上空一直有直升機盤旋。

警方與示威者展開一輪追逐戰，有警車駛至土瓜灣馬頭圍邨一帶後，防暴跑落車往宋皇臺方向推進，示威者見狀四散，防暴在現場戒備，截查途經市民；示威者沿亞皆老街球場逃跑，有不少示威者被按地制服拘捕。

另一邊廂，一批示威者沿彌敦道方向前進，沿途亦有堵塞交通，當示威者到達旺角後，即有警車趕至攔截，有途人指，有近二十名年輕人被帶走，「防暴警員一落車就即刻捉，好多都係女仔。」現場人士指，目測只有十二歲的小朋友亦被帶走。