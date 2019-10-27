【10.27集會】示威者火燒旺角站及優品360　深水埗警署被掟汽油彈

反修例風波持續，入夜後有示威者在旺角四處破壞，港鐵旺角站因應示威活動落閘，有防暴警持槍隔着鐵閘戒備時，被示威者包圍，不斷掟硬物及用雜物封鎖出口。防暴警退入車站後，示威者更在出口縱火，至少兩個站口火光熊熊，同一時間，有示威者撬毀旺角一間優品360的鐵閘入內縱火。而深水埗亦有示威者向警署投擲汽油彈，有黑衫示威者被防暴警制服。

傍晚6時許，旺角彌敦道有大批示威者聚集，有示威者發現，已落閘的旺角港鐵站C1出口內有防暴警持盾及長槍戒備，隨即引來群眾包圍，有示威者用雜物堵塞出口，及向閘內警員掟硬物。防暴警立即退入港鐵站內，示威者以鐵欄等雜物圍封C1出口，有警員在站內向外投擲催淚彈，但隨即有示威者將催淚彈掟入站內。防暴警之後拉開鐵閘，步出出口，並持槍戒備，數分鐘後又返回車站內。示威者繼續搬來木板、紙皮等封鎖出口，更有人試圖拆除圍封出口的鐵皮。其後，有人在出入口位置點火，濃煙衝天，至少兩個站口被人放火，須由消防到場撲滅。

同時，優品360旺角彌敦道近豉油街分店被示威者攻擊，撬開鐵閘闖入破壞，其後有人向店內扔擲燃燒彈。優品360店內已啟動灑水系統，有水柱正向火種灑水，其後店內水浸，貨品濕透。

港鐵站出入口投擲煙霧彈

警方晚上7時發出聲明，指下午於尖沙咀一帶聚集的示威者，入夜後於尖沙咀至深水埗一帶繼續聚集。晚上6時許，有暴徒於佐敦縱火焚燒商店，亦有暴徒向深水埗警署投擲汽油彈。有暴徒以小巴站牌及木板等雜物設置路障，大肆堵路，又以硬物及雨傘襲擊警務人員。另外，亦有暴徒在港鐵出入口投擲煙霧彈。

警方已於現場多次警告在場人士正參與一個非法集結，此行為屬違法。警方現再次警告所有暴徒立即停止違法行為，在場圍觀的市民亦應盡快離開，警方會使用最低相應武力驅散及拘捕。由於現場交通受到嚴重影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況，避免前往該區。