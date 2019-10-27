【10.27集會】半島酒店變避難所　遊客街坊聞催淚煙　入內暫避

反修例示威不絕，網民今發起梳士巴利花園集會，未到開始時間已演變為衝突，至入夜仍未平息。下午3時許，示威者走出梳士巴利道，部分人包圍數名防暴警投擲雜物，防暴警施放噴胡椒噴霧及手投式催淚彈驅散，隨後增援防暴警亦連開多發催淚彈。催淚煙隨風飄至半島酒店，網民指當時酒店外有數十名圍觀的街坊、旅客、住客等，因催淚煙感不適，逃入半島酒店大堂暫避，職員未有阻止。眾人其後由其他通道離開。據悉，半島酒店事後已關閉所有出入口，並安排保安員駐守，稱只有住客才可進出酒店。

下午三時許，示威者與防暴警發生衝突。（余俊亮攝）

集會原於下午3時開始，但開始前防暴警已四出截查及拘捕。至下午3時半，逾百示威者走出梳士巴利道，防暴警舉黑旗警告會施放催淚煙。其後，有數名防暴警員在梳士巴利花園外被示威者包圍，有人向防暴警投擲雜物及以雨傘施襲，防暴警施放噴胡椒噴霧及手投式催淚彈驅散，其後亦連開多發催淚彈。

一街之隔的半島酒店外，當時有數十名市民、旅客、住戶等人士聚集及圍觀，網民Johnny在facebook表示，當時大家入內暫避，是人生首次入半島酒店，形容為「半島避難所」。他指出，施放催淚彈時，半島門外噴水池有數十人觀看，大多是看熱鬧的街坊及旅客，施放催淚彈的位置不算很接近半島，疑催淚煙隨風而至，門前聚集的人士開始感不適，並進入酒店大堂暫避，但沒有人需要洗眼。他指大家仍然有講有笑，有人稱﹕「第一次入半島」，有婦人指﹕「唔怪得後生仔要戴口罩」，其後大家由另一通道離開半島。

至於酒店後來關門，他認為「起碼佢喺最需要嘅時間幫大家抖下氣，無拒絕大家進入，已經算係咁。」他又指沒有戴裝備的示威者亦有進入半島酒店。