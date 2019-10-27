【10.27集會】黃埔爆衝突　防暴射催淚彈　居民轟：射咗上平台

反修例風波持續不斷，傍晚示威者一度在紅磡及土瓜灣一帶聚集，防暴警在區內戒備。至晚上9時，不少街坊不滿警方在港鐵黃埔站外駐守，群起指罵，防暴發射催淚彈驅散，但黃埔居民未有散去，反而愈來愈多人聚集，更有居民炮轟催淚彈落在花園平台。防暴警其後衝入黃埔花園內驅散，至少4名年輕人被捕，有街坊上前要求放人時，更朝警員方向掟水樽，警方立即噴射胡椒噴霧還擊，令現場氣氛十分緊張。

+ 2

晚上9時許，防暴警在港鐵黃埔站外駐守期間，附近陸續有街坊聚集，並指罵警員及呼喝離開。防暴警一度走出紅磡道及德民街十字路口，開揚聲器警告在場人正參與非法集結，有圍觀市民駁斥「私人地方（黃埔花園）點樣非法集結呀？」

至少4人被捕

防暴警之後高舉橙旗，警告圍觀市民離開，否則開槍，但群眾未有撤離，防暴立即向天發射一枚催淚彈，催淚彈落在黃埔花園聚寶坊，隨即煙冒瀰漫，有黃埔居民表示不滿，批評其中一粒催淚煙落在花園平台。

警方在施放催淚彈後，圍觀群眾都未有減少，反而愈來愈多人落街喝罵，防暴警亦攻入黃埔花園作出驅散，現場消息指，過程中有1男3女年輕人被捕。不少街坊要求警方放人，有人向警員掟水樽，警方立即向人群噴射胡椒噴霧。雙方對峙至深夜約11時，防暴警察收隊，大批街坊走出馬路「慶祝」，紛紛高叫口號振奮。