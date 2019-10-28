【警方記者會】上周共拘206人　警中磚斷肋骨　被捕男胸背傷

過去一周，各區仍持繽發生衝突情況，警方合共拘捕206人，最細為12歲。其中，網民昨發起「追究警暴 守護清真寺 守護民眾記者」集會，警方出動過千警力，集會甫開始，已驅散示威者，示威者四散至油尖旺、長沙灣一帶，最終演變成激烈的衝突，警方於昨日的衝突中，拘捕多名人士。民主派葵青區議員周偉雄昨晚接獲求助，一名男子被捕，律師稱他背部及心口有明顯傷勢，現正留醫明愛醫院。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥在警方記者會上表示，過去一周截至昨晚，警方共拘206人，包括148男58女，年齡介乎12至63歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、，藏有工具可作非法用途、刑事毀壞、襲擊、襲警、傷人、身處非法集結時使用蒙面物品。本周沒有法庭檢控個案。

彈藥方面，過去一周截至昨晚，警方在10月21日（周一）共發102催淚彈、11發橡膠子彈、6發布袋彈、1發海綿彈，而22至25日沒有使用，10月26日（周六）共5發催淚彈、8發橡膠子彈、1發布袋彈，10月27日（周日）共88發催淚彈、27發橡膠子彈、20發布袋彈、6發海綿彈。就警員受傷情況，過去一周七名警員因行動受傷，較嚴重個案，一名警長昨日在旺角進行驅散行動時，被磚頭擊中左邊心口引發肋骨骨折。

民主派葵青區議員周偉雄昨晚接獲求助，一名男子被捕，律師稱他背部及心口有明顯傷勢，現正留醫明愛醫院。(周偉雄FACEBOOK截圖)

周偉雄稱，昨晚9時半左右接獲街坊求助，稱其30餘歲兒子於荔枝角一帶被捕，被帶回深水埗警署，晚上9時許，兒子致電兩老告知被捕。周偉雄接獲求助後，立即通知民陣律師，律師於10時許到警署時，被告知事主已送去明愛醫院檢查，民陣另一律師於晚上10時半左右到達明愛醫院，於急症室找到事主，當律師陪伴事主照完X光及驗血後，事主上病房留院觀察。

事主背部、心口有明顯傷勢

周偉雄稱，昨在急症室見到事主的衣服被扯爛、眼鏡亦爛了，律師則透露，事主背部、心口有明顯傷勢，他亦透露腹部很痛，「見佢痛到行路都攣住個肚。」周偉雄表示，事主現時被警方押解，初步涉嫌非法集結、拒捕、懷疑藏有可作非法用途物品等被捕，現正留醫。今早，事主媽媽交代周偉雄將一套衣服送去醫院給兒子，「佢阿媽擔心到想喊。」

周偉雄下午往醫院探望事主。（陳康智攝）

周偉雄下午往醫院探望事主，事主父親稱兒子已簽出院紙，稍後將會返回警署落口供。父親指，昨日一家在旺角吃飯後，兒子先行離去，及後他便收到電話，說兒子被捕，身處深水埗警署，其後送院，鄭父稱，兒子被捕後感無所適從。