【屯門異味】神秘氣體襲半個屯門　良景邨多人流鼻水不適

屯門良景邨下午受疑似催淚氣體侵襲，多人不適。今日下午3時34分，警方接報指屯門田景路新圍站有異味傳出，警方及救護車到場後，協助不適市民。在附近良景邨街坊指，異味疑似催淚煙，消防員正搜索異味來源，曾進入鄰近的警察大興行動基地調查。

至下午5時半，現場氣咪已散去，消防及救護車已離開現場。

屯結新墟發言人張可森表示，下午4時許，其團隊的人在地盤工作時，突然間有消防人員到場查詢是否地盤洩露氣體，其後發現氣體不是由地盤傳出，經調查後，消防發現氣體由大興行動基地傳出，懷疑是催淚氣體。張可森稱，由下午3時許開始，不斷收到街坊報料稱聞到強烈氣味，影響範圍很大，甚至有在室內工作的街坊亦因氣體而導致眼淚流不停，張可森要求警方就事件作出交代，及向屯門居民道歉。

消息指，氣體由大興行動基地傳出，懷疑是催淚氣體。（林振華攝）

（林振華攝） 患有哮喘的陳太稱，下午3時多由屯門輕鐵美樂站車已聞到異味，4時許最嚴重，感到眼睛很不舒服、不斷咳嗽，及感覺到氣管不斷收窄，「好唔舒服，眼好澀，好攻鼻，出邊好煙霧彌漫」，陳太稱，除了對哮喘的人有影響，良景邨一帶亦有大量幼稚園同小學，本身小朋友對戴口罩意識低，加上反蒙面法，更少人會戴，吸入異味是個很嚴重的問題。若氣體真的是由大興行動基地傳出的催淚氣體，是嚴重影響民生，做法不恰當，「你呢到全部居民地方，你咁樣試真係唔岩。」

住在田景邨的黃女士稱，事發時她在廚房煮飯，突感覺有陣陣異味吹來，令她感覺眼澀、咳嗽、咽喉赤熱及不停流鼻水及鼻涕，持續了約20分鐘。黃女士連忙洗面及飲水和戴上口罩，才稍事好轉，她表示類似情況未試過，懷疑受不明氣體侵襲。

消防員到場調查。 （張可森提供圖片）

立法會議員鄺俊宇表示，有多名屯門居民表示於區內聞到濃烈刺鼻氣體，有指是由屯門警察大興行動基地傳出。他對此表示非常關注，並以去信警務處，要求處長盧偉聰交代事件，是否有警方洩漏催淚彈或相關氣體。若是，鄺俊宇質疑會對居民及區內動物健康造成極大影響。

鄺俊宇提醒區內居民，若有任何不適，立即求醫。同時，他呼籲愛護動物人士留意區內的動物有否出現不適情況，若有，請立即帶他們求醫及讓他們到室內環境暫避。

民主黨屯門市中心社區主任黎駿穎表示，於下午四時開始已收到居民查詢，指在屯門西鐵站及瓏門Vcity聞到刺臭氣味，有居民不適及咳嗽。他指有家中有幼童及嬰兒的居民感憂心，擔心不明氣體會影響兒童健康。他指若然警方真的在區內施放催淚氣體，實屬離譜，必須立刻向市民交代及道歉。