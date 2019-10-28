【屯門異味．總覽】防暴警數度清場拘多人　午夜再放催淚彈

屯門良景、田景邨下午受疑似不明氣體侵襲，多人不適。屯結新墟發言人張可森指，由下午3時許開始，不斷收到街坊報料稱聞到強烈氣味，影響範圍很大，甚至有在室內工作的街坊亦因氣體而導致眼淚流不停。有人質疑警方大興行動基地洩漏催淚氣體，有網民發起今日晚上8時半在建生青田足球場舉行《化武洩漏 警殺市民》集會，亦有網民提及要包圍大興行動基地，抗議亂試不明氣體，危害市民健康。數百人聚集抗議，及後演變為掟蛋、堵路，防暴警衝前驅散，但示威者隨後再聚集。警方澄清，今日並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所講試用任何不明氣體。

【01：48】現場示威者大致散去；少量警員仍在龍門冰室調查。

【01：40】大批警員在海麗花園地下龍門冰室調查，其後部分警員登上警車離去；部分警員則在路面清理路障。

【01：27】警員沿路面清理路障，一批防暴警停於較早前被毀壞的海麗花園地下龍門冰室外，其後入內調查。

【01：10】良運街建生邨邨口對開路面，有雜物被焚燒起火，火勢猛烈，濃煙密佈，多輛消防車接報到場救火；警方在沒有舉旗警告下，再施放催淚彈。

【01：05】防暴警再度清場，並沿良運街推進，示威者四散，有警員稱：「唔好走！企喺度！」有警員則廣播「前面嘅暴徒請盡快返屋企！」一名黑衫男子被截停搜查；

【00：55】大批防暴警在良德街一帶清場後，拆返基地外，疑附近屋苑傳出叫囂聲，有警員一度舉槍指向屋苑；現場仍有示威者聚集及叫囂。

【00：40】警方高舉藍旗，隨即有多名警察衝出清場及清理路障，示威者四散。

【00：33】示威者在場不停叫嚚，兩名白衫警員一邊持電筒照射示威者一邊上前，指着其中一名戴眼鏡男子稱：「我留意咗你好耐喇！走唔走呀四眼仔！」又叫示威者「唔好再問問題」，在場人士不滿，高呼：「交代交代交代！」

【00：27】一名白衫警員上前要求示威者離去，被不斷追問下午不明氣體事件，「好哋哋搞單咁嘅嘢出嚟，又話逼不得已！」該警員只稱：「晏晝還晏晝，夜晚還夜晚。」其後離去；部分防暴警其後拆返行動基地內，但並非全部撤退，留低警員續用強光照射示威者，示威者不滿稱：「叫得嗰隊走又唔叫呢隊走！」

【00：10】大興警察行動基地至建生邨對開良運街一帶，仍有大批示威者聚集，並有多名人士踩單車在馬路上轉圈；警方在場廣播促示威者立即離開，否則會作進一步行動。

【00：02】大批防暴警拘捕一名男子，有街坊大叫「佢係我哋鄰居嚟呀！」但防暴警員未有理會，只著現場所有人後退，當該名男子想說話時，被防暴警喝斥：「我而家拉你呀！」並跟同胞指「唔好同佢講咁多嘢！」該男子高呼自己全名及聲稱居於寶怡花園，並稱：「我冇反抗，亦冇興趣自殺呀！」隨即被警員押走，街坊高呼「放人」，有警員指罵。

【23﹕43】兩名白衣警員獨自在馬路上走，圍觀示威者不斷指罵，警員出言反駁；另一警員向記者稱﹕「夠啦！夠未先？過埋條防線呀！」

【23﹕38】防暴警突然推進，一名防暴警衝出時立即跌倒在地上，需要同僚扶起，他們在建生邨對開停下。防暴警拘捕三至四人。

【23﹕33】防暴警再於大興行動基地外舉藍旗，並警告良運街聚集的人立即離開，否則警方會果斷執法。良運街仍然有大量示威者聚集。

警方舉起藍旗。(陳浩然攝)

【23﹕17】有人表示由寶怡平台下來，被防暴警截查，有保安經理要求在場記者離開，並指不知道為何會有防暴警在場。其後，一男一女指保安經理放防暴警上樓，不滿是私人地方，現要求翻查cctv。

【23﹕15】有貨Van駛入示威者聚集的交界位，有示威者大叫﹕「無路行呀！」「唔好入嚟食催淚彈。」「唔係鬧你呀！」

【23﹕01】防暴警退至大興行動基地對出十字路口，並再次向在場人士發出警告，要求在場人士離開。示威者再在良德街及良運街交界設路障。

【22﹕55】警方封鎖唯一一部上寶怡花園平台的升降機，並截查一名黑衣男子，其後獲准放行。在場街坊大感不滿，不斷指罵在場防暴警。

【22﹕49】建生輕鐵站有街坊與防暴警員對罵。警方表示，今日（十月二十八日）晚上八時半起，暴力示威者於屯門震寰路大興警察行動基地外聚集，大聲叫囂，以鐳射光線照向警務人員，與警方對峙。暴力示威者拆毁鐵欄及以雪糕筒等雜物堵塞良運街，影響現場交通。警方譴責此等破壞社會安寧的行為，並警告在場人士立即停止違法行為。

警方又表示，今日（十月二十八日）晚上約十時，聚集在屯門大興行動基地外的暴徒轉移到附近屋苑大肆破壞。暴徒先用磚頭破壞一間食肆的玻璃，再向店內投擲汽油彈縱火，現場傳出大量濃煙。此外，暴徒亦在屋苑內架設並點燃路障。暴徒的行為嚴重危害在場人士及附近居民的的安全。因應局勢急速惡化，警方已在現場施放催淚煙驅散。警方譴責所有暴力行為，並警告在場人士立即停止違法行為。

【22﹕46】現時防暴警在青田遊樂場對出設防線。另一批防暴警在良德街一帶。

【22﹕42】有數名防暴警員突然衝前進入健生邨範圍，並截查在場街坊身份證。

【22﹕37】防暴警沿良運街向前推進，示威者再於良運街健生商場近輕鐵軌縱火。有防暴警登上寶怡花園平台，指有人在平台掟汽油彈。

【22﹕32】有市民中催淚煙後逃入屋苑大堂，需要義務急救員協助洗眼。防暴警其後再舉黑旗，部分示威者及街坊仍在良運街及良德街交界聚集。

【22﹕29】防暴警在大興行動基地再施放多枚催液彈，其中一枚射向私人屋苑平台，防暴警周圍未見示威者。

【22﹕26】部分示威者在良運街巴士總站旁聚集，人數不多。防暴警開始向後退。消防車到場處理龍門冰室的火警，餐廳內仍然有火光，消防拖喉灌救。

【22﹕20】防暴警舉起黑旗，並施放多枚催液彈。示威者後退，並在良運街路中設路障及放火。

【22﹕15】被指是富臨集團旗下、位於屯門海麗花園地下的龍門冰室被破壞。示威者噴漆後，以硬物擊碎玻璃窗。有人大叫﹕「假龍門」、「福建人同我出嚟」。示威者向內投擲汽油彈。

【22﹕11】不少示威者聚集在良運街及良德街交界，有示威者破壞中國銀行的玻璃後，大叫﹕「前面有美心呀！」

【22﹕10】中國銀行的玻璃被示威者破壞。

【22﹕01】示威者再取來竹枝等物品設路障，在場人士繼續向警方防線叫囂，有人大叫﹕「四點鐘咩事又唔調查，又話唔關你事！」

【21﹕54】警方再舉藍旗。

【21﹕33】防暴警一度再舉藍旗。防線後退至良信街。良運街逾百群眾向警叫罵。現場消息指，早前防暴警衝前時，曾在良運街pizza hut對開施放胡椒噴霧。大興行動機地天台位設有2支大光燈照向良運街人群方向。

【21﹕28】防暴警的防線再度後退至大興行動基地對開，示威者再度在對面行人路聚集。

【21﹕24】警方澄清﹕於今日下午，警方接報於屯門一帶有刺激性氣體發現，經警方及消防人員巡查後並未能夠確定起因及源頭。惟警方澄清，警方今日並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所講試用任何不明氣體。

【21﹕20】大批示威者突然不斷後退，防暴警衝前驅散。40名以上防最警落地走入健生邨。

【21﹕14】示威者不斷將雪糕筒、欄杆等物品堵路。不少人戴口罩。

【21﹕09】早前有網民懷疑屯門各邨緊急停水與事件有關，水務署回應事件指，將於明日（10月29日）零時起為屯門屯景路一條直徑300亳米食水管更換故障的閘掣，期間田景路、兆畦苑、田景邨、兆邦苑、兆隆苑、良景邨、新圍苑、屯門西北游泳池及良田體育館的食水供應須暫停。維修工程與食水水質無關，亦不涉及氣體事故。本署預計於明日早上6時30分完成維修工程及恢復有關地區的食水供應。

【21﹕00】在場人士向警方防線掟擲雞蛋，防暴警舉起藍旗，警告不要堵路，否則會有拘捕行動。有示威者將鐵欄放在良運街往震寰路的路上堵路。

【20﹕44】防暴警的防線推前至基地對面的行人路。在場市民大部分在寶怡花園對開行人路上聚集，未有阻塞交通。其後防暴警又再後退回大興行動基地外，並用強光射向在場市民。市民不滿﹕「我哋係要解釋呀！唔係非法集結呀！」有人向防暴警射鐳射光線。防暴警員的人數明顯增加。

【20﹕40】有人情緒激動，不滿大興行動基地疑洩催淚煙，擔心影響居民健康，要求警方出來解釋事件，「又唔做嘢，又唔解釋」，並要求警方不要在現場放催淚彈，因現場只有街坊。對於防暴警在場戒備，有市民不滿問﹕「點解對街坊都要出防暴？」

【20﹕30】警方大興行動基地，共有約20多防暴警在外戒備，馬路對面約有四、五十名市民聚集，現場氣氛大致平靜。