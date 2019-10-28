【警方記者會】記者被強扯面罩　謝振中﹕禁蒙面法記者不受豁免

港台記者昨在旺角彌敦道採訪時，被防暴警推撞、扯面罩及推開攝影機，亦有自由身女記者被捕。今日的警方記者更一度出現混亂情況，有女記者打斷記者會譴責警方阻礙採訪。警察公共關係科總警司謝振中表示，在《禁蒙面法》下，記者並非獲「豁免」，而是「免責辯護」，不代表有特權，毋須被截查。他又指，已無間斷地提醒前線警員要協助記者採訪工作，不認同警員「唔聽話」，或管理層沒有提醒前線警員的指控。

就傳媒批評警員屢次妨礙採訪，更有警員強扯記者面罩，謝振中表示，在《禁蒙面法》下，記者並非獲「豁免」，而是「免責辯護」，不代表有特權，毋須被截查，警員亦可以確認對方身份。如果記者穿上背心，頭盔有記者標記，在進行採訪時，是看不到警員有何原因要截查或阻礙記者工作。如警員在沒作出警告下拆口罩，行為是不理想，如果有良好溝通，效果會更好，強調法例下，警方會先要求除口罩，若不聽從會作出警告，才會採用適當武力除下口罩，但若單憑片段段落，缺乏前後情況，難以斷定警員做法，籲傳媒可以作出投訴。

防暴警再捉住錄影機單腳架。（香港電台片段截圖）

警方已無間斷提醒前線協助記者

記者提問指，四個月以來，40多次記者會上聽到警方多次提及前線警方及記者溝通不理想，問警方數個月以來如何提醒警員，而至今仍然發生不愉快的事情，是否警方高層提醒不足，或前線不聽高層的話。

謝振中指，不認同警員「唔聽話」或管理層沒有提醒警員的說法。他指一個大的組織、機構，要將訊息傳遞，數個月仍未做得到。他指警方已無間斷，不斷重覆向前線警員講要協助記者、保護現場記者的訊息，但警方在現場工作時，不是單一對一個記者的行為。往往記者不同指控中，警員正面對對自己性命有危險的場面。

謝振中﹕記者不要被暴徒利用

他提及，好多時候暴徒用記者作掩護，甚至用記者服飾、裝束掩飾自己的身份。他指絕大部分警員不會針對記者，他們的工作只是希望在一個混亂的情況下制止暴徒的行為，過程中記者必須找一個安全位置，不要被暴徒利用，亦希望記者與警方在行動其間有良好溝通。他指看過不同情景，如果有良好溝通就不會有問題發生。

一名防暴警員突然走上行人路，扯去一名港台攝影師面罩。（香港電台片段截圖）

他再提出傳媒聯絡隊的出現希望將大家爭執化解或減少，但在混亂場合傳媒聯絡隊的人生安全亦是警方非常關注，過去數個月不少傳媒聯絡隊，包括警察公共關係科警司高振邦被磚掟傷。他希望藉此機會警方已用最大努力及額外資源配合記者工作，但如果在不能保護警員安全下，傳媒聯絡隊不能立即到場，希望傳媒與警方全力配合及找一個安全地方保護自己。