【警方記者會】傳劉業成最快月底離任　警：局勢改善毋須延長委任

剛於去年11月展開退休前休假的警隊前「二哥」副處長劉業成，於8月9日短暫「回巢」警隊，擔任臨時警務處副處長（特別職務）職位，以協助副處長鄧炳強，為警隊處理「踏浪者」行動。消息指，劉業成任期為半年，理應至下年2月屆滿，但劉將於本月底離任。警方表示，由於臨時警務處副處長（特別職務）屬編外職位，委任時間為「3+3個月」，現已過了首3個月，因應局勢相對改善，沒有延長委任需要。

警察公共關係科總警司謝振中在警方例行記者會表示，警務處前副處長（行動）劉業成於8月9日獲委任為臨時警務處副處長（特別職務）並即日生效，臨時警務處副處長（特別職務）是編外職位，主要協助警務處處長處理大型公活動，策劃大型行動，例如國慶70周年活動。

對於有傳劉的任期會在本月底完結，謝未有正面回應，僅稱編外職位委任時間是「3+3個月」，現時已過了首3個月，因應局勢相對改善，沒有延長委任需要，這亦是劉的個人意願。

「回巢」後警隊部署明顯有別

原本已退休的劉業成8月9日重返警隊後，警方處理示威活動明顯有別。早於8月10日，即劉「回巢」翌日，在大埔示威現場，警方部署有別於過去主要於署內戒備，襲擊事件發生後才清場，而是在事態發展前在大埔警署外駐重兵，配備長槍、盾牌、催淚水劑等，於馬路上築起防線，預防示威者闖入；另外大批警車於馬路列陣，設路障檢查途徑車輛，亦有便衣警以長鏡拍攝在最前線堵路、設路障的示威者。

曾向警隊發信：「黑警」是世上最大陰謀和謊言

劉業成「回巢」後另一令人關注事件，是在上月19日曾向警隊發信，指回巢後的6個星期是其人生中最艱苦、最憂慮、但最光榮的日子，並指警隊被抹黑為「黑警」，是世界上最大的陰謀和謊言，直指是被陷害。劉又稱根本上是沒有「黑警」，本來亦沒有「仇恨」，指控是「虛假的」、仇恨是「不真實的」。

劉業成於2018年11月下旬退休。劉予人形象「硬淨」，曾駐守多個政策部及行動崗位，統領多次大型執勤行動，如2005年時任港島總區高級警司，曾處理世貿韓農示威，及於2014年的佔領行動，其後並負責統籌檢討工作，為日後制定新部署。如前年發生旺角騷亂後，警方成立檢討委員會，劉業成表示當再遇重大事故時，從機動部隊（PTU）訓練學校抽調教官，擔任臨場戰術顧問。