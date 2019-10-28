【屯門異味】示威者向富臨旗下龍門冰室掟汽油彈　中銀一地玻璃碎

屯門良景、田景邨下午受疑似不明氣體侵襲，多人不適，有網民質疑與警方有關，呼籲晚上包圍大興行動基地抗議。晚上10時許，示威者在區內堵路及破壞，富臨旗下龍門冰室繼續成為示威者焦點，有人打爆玻璃後向店內掟汽油彈，爆炸一刻火光熊熊。區內的中資商舖同遭破壞，一間中銀被毀至一地玻璃碎。

晚上10時許，示威者在屯門多條街道上堵路，海麗花園地下，一間屬富臨集團旗下的龍門冰室成為示威者目標，有人在玻璃窗上噴漆，並以硬物擊碎玻璃窗。有人大叫：「假龍門」、「福建人同我出嚟」。其後，有示威者向餐廳內投擲汽油彈，火勢在店內一角爆出，部分設備被燒着。

同一時間，亦有不少示威者聚集在良運街及良德街交界，附近一間中國銀行亦被破壞，有示威者打爆玻璃後，大叫：「前面有美心呀！」

警方表示，今日晚上約十時，聚集在屯門大興行動基地外的暴徒轉移到附近屋苑大肆破壞。暴徒先用磚頭破壞一間食肆的玻璃，再向店內投擲汽油彈縱火，現場傳出大量濃煙。此外，暴徒亦在屋苑內架設並點燃路障。暴徒的行為嚴重危害在場人士及附近居民的的安全。因應局勢急速惡化，警方已在現場施放催淚煙驅散。警方譴責所有暴力行為，並警告在場人士立即停止違法行為。