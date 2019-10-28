【逃犯條例】太子站祭壇消失　加裝巨型鐵板　網民：似焚化爐

反修例風波持續，「831太子站衝突」更引發全城關注，有市民在太子站B1出口外設壇路祭。今日中午，太子站外的路祭物品被清空，牆上文宣及標語被移除，一條供輪椅人士使用的無障礙斜路，亦突然安裝多個巨型鐵板，有網民形容儼如焚化爐。港鐵表示，由於太子站早前被破壞，B1出入口及斜道亦遭損毀，工程人員故封上圍板，以便進行維修。

中午時分，港鐵太子站B1出口外，路祭的鮮花及香燭等被移除，站上的文宣海報亦消失，牆身的訴求標語被髹油。有工人在站外的無阻礙設施，供輪椅人士使用的斜道上安裝巨型鐵板，至少九大塊豎立站外。入夜後，仍有市民到站外獻花，一度被空的位置再插有鮮花。有網民形容，巨型鐵板外形儼如焚化爐。

港鐵：斜道被毀 裝圍板以便維修

港鐵回覆查詢時表示，太子站目前設有無障礙通道，分別位於E出入口的升降機，及B1出入口的斜道和輪椅升降台，方便有需要乘客例如輪椅乘客進出車站。早前，太子站的車站設施及無障礙設施均被人惡意破壞，E出入口的升降機受損而停用。至於B1出入口及斜道亦遭損毀，工程人員今天亦於B1出入口的斜道封上圍板，方便進行維修工作。

港鐵又指，由於太子站的無障礙設施受到嚴重破壞而需暫停使用，乘客如需要協助，可聯絡車站職員查詢及了解相關情況，職員會按車站實際運作情況盡力作出安排。