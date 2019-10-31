【8.31兩個月】太子站頻封黃店生意減半　睹警阻救護　自發放文宣

兩個月前8月31日，太子站晚上發生嚴重衝突，列車服務顯示板頓成粉紅色警報，「噹、噹、噹」的緊急警報在站內迴響；大批速龍進入車站，向在場人士揮動警棍並使出胡椒噴霧。「831」事件兩個月後，修例風波未平息，公眾對太子站衍生而出疑慮仍未釋除，各區衝突不斷，地鐵更經常需要封站。 位於太子站口的台式飲料店「丸·茶手作」店東何先生表示，自親賭當晚救護人員與警方協調不果，一度未能入站後，便自覺要付出，在店舖擺放反修例活動的文宣、灰單據上印打氣字句；他又續指，港鐵封站令他失去原本有利的地理位置，人流大幅減少，生意額已跌近五成。

被標籤為「黃店」的台式飲料店「丸·茶手作」位於地鐵站B2出口，中午十二時店舖閘門半開，店主何先生忙於煮珍珠、茶用料，時計不時響起；而店面則貼放著關於反修例活動的文宣，「全民黑衫」的活動舊文宣仍放在店內一隅。店東何先生表示，被標籤黃店後，有不少客人專門到場「懲罰」，亦偶爾有客人「放低錢就跑左，追都追唔切。」

店東何先生憶述當日急救員欲入站內協助與警方進行談判後被拒。（蔡正邦攝） 親賭831站外情況 店舖開始張貼文宣 店東何先生憶述8月31日當晚，自己剛剛下班，在社交媒體上得悉太子站的新聞，剛巧自己經過太子站，目睹警方封鎖地鐵站，救護員欲入站內協助與警方進行斡旋曾被拒。他形容831為一個轉捩點，不但是社會對警察的感觀改變，對自己的影響亦很大。 831後，他頓時覺得「真係要做返啲嘢」，眼見如港鐵等的大型機構或公司，經常著眼於示威者破壞行動，於是便開始在店內放置文宣，在收據上印上「香港人加油」及《願榮光歸香港》的歌詞，當作傳單把訊息發放，希望喚起關注。他又指經常會反問自己可以做什麼，認為「唔可以習慣唔可以遺忘」、如果每個人都感到害怕而不發聲，「社會就個個都怕咗」。

唔可以習慣唔可以遺忘 店東何先生

地鐵封站失有利條件 生意額跌五成 831事件後，牽起更多衝突浪潮，港鐵經常封站，何先生的店舖位於地鐵站口，因此租金較高，原本以為吸引更多人流，現時的封站行動反令店舖處於不利位置。失去就近地鐵站口的便利，他形容街道變成人流大減，區內寂靜一片，猶如死城，很多客人告之他暫時不會再到店，至今生意額已大跌五成。 何先生表示，租金雖有稍稍下跌，惟幫助未算大，認為業主亦有其壓力，只能盡量「互相就下」。他坦言社會運動對生意當然有影響，現時店舖簽了兩年租約，剩下半年租約期便滿。

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每經太子站仍感不解 望港鐵公開片段釋疑慮

「有時我好想問下啲職員（當天）發生咩事」，太子地鐵站正正位於店舖附近，而旺角警署對開出口的「花壇」便在對面；何先生指自己每天經過太子站，仍有很多疑問和不解，希望港鐵可以公開閉路電視片段，解除市民對事件的疑慮，又認為太子站出口的「祭壇」是一種意識形態，提醒市民831所發生過的事件。