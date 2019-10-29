【屯門異味】住戶不滿防暴警入屋苑　寶怡查CCTV：防暴自行入密碼

屯門良景一帶昨午受不明氣體侵襲，多人不適，今日更有多名苦主指家中幼兒出現皮膚紅腫等情況。網民質疑警方大興行動基地洩漏催淚氣體，昨晚包圍基地抗議，引發激烈衝突。其間，有防暴警向寶怡花園平台射催淚彈後，衝上平台搜捕，引起住戶不滿，質疑是否屋苑保安經理放行。寶怡花園服務處今貼出通告，證實警方兩度進入大廈範圍，首次是防暴警自行輸入密碼進入，第二次是有職員在沒有了解對方意圖及核實身份，容許非住戶進入屋苑，有關人士已被停職及接受內部調查。

屯門區衝突中，防暴警施放多枚催淚彈驅散堵路、縱火示威者，有催淚彈射上民居，包括寶怡花園平台。其後，防暴警登上平台搜捕，引起居民不滿。當晚，有居民質疑是一名保安經理讓防暴警進入屋苑範圍，要求即時翻查閉路電視片段求證。

防暴警晚上入屋苑 自行入密碼

至今日，寶怡花園服務處就事件作出調查及跟進後，在屋苑內貼上通告解釋事件。根據通告，服務處指警方曾兩度進入屋苑範圍，首次是在昨晚約10時40分，防暴警在未有事先知會服務處的情況下，於住宅平台入口自行輸入密碼，進入平台範圍進行搜查。

凌晨再次屋苑 職員未按內部指引放行

第二次為今凌晨約1時05分，防暴警再次進入屋苑範圍。服務處指初步了解後，懷疑有職員未有跟進公司內部指引，在未有了解對方的意圖及核實身份下，容許非住戶進入屋苑範圍。有關人士已即時停職，接受內部調查。

服務處亦在通告上列出公司指引，保安需要詢問進出屋苑的非住戶，包括執法人士，進入屋苑的原因及到訪的單位。如果執法人士行使法例賦予的權力，要求緊急進入屋苑範圍執行職務，保安亦需要即時匯報及紀錄相關資料，盡快通知業主。

而因應昨日的情況，服務處正安排改密碼，並提醒住戶不要在網上公開大堂密碼。同時，服務處就催淚煙影響屋苑環境的情況，即時安排清潔承辦商於今午為屋苑公共地方進行全面清潔消毒。

多名住戶昨日不滿有防暴警進入屋苑平台，要求保安經理(中間白衣男子)回應事件。(林振華攝)