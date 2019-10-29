【屯門異味】寵物不適神情呆滯　流動獸醫到場應診　居民促警交待

屯門區山景、良景及大興一帶昨午出現不明刺激性氣味，侵擾該處一帶的民居，除了一眾街坊因疑吸入不明氣體而感到不適外，家中所飼養的寵物亦受影響，除精神委靡外，不少寵物出現眼睛及呼吸道過敏症狀，甚至出現多次嘔吐。今（29）日傍晚NPV非牟利流動獸醫診所就派出流動醫療車到屯門為受影響的動物提供治療。

NPV非牟利流動獸醫診所執行主席麥志豪受訪時指，流動醫療車到埗後開始應診一個多小時，已診治寵物16隻，數量超出預期，而應診時間將持續至晚上8時，相信下班時間過後會有更多主人帶同寵物前來求診，未必能全部處理，會考慮再次到場提供診治服務。據記者現場觀察，適時仍有十多名市民帶同寵物輛侯求診。

李小姐帶同眼睛發腫，並出現流眼水、鼻水及打噴嚏症狀的愛犬Mikka到場求診。她形容，「係屋企圍住嗰團氣你無得走，你死硬架係屋企。」她指，當時整條街上均瀰漫陣陣異味，即使帶走寵物亦無處可逃，認為「真係要買個豬咀（防毒面罩）擺係屋企。出街拉唔拉我已經係其次，豬咀已經係必需品，無呢樣野我係屋企同困係度有咩分別，如果動物有豬咀就更加好。」她形容異味十分刺鼻而刺激喉嚨，令人作嘔，與催淚煙氣味雷同。而更重要的是至今仍未有人查明到底異味因何而起。

另一名狗主崔小姐家住建生邨，靠近大興一帶，昨（28）日區內瀰漫不明氣體時，她的母親及寵物狗甩甩留在家中。當時她的母親因吸入不明氣體感到頭暈不適，自行服藥後便休息，當時未有顧及甩甩的狀態，其後發現牠出現流眼水、鼻水及精神委靡的不適症狀，於是今日將牠帶到流動獸醫診所檢查。崔小姐形容甩甩平日當家人回家時會精神地上前迎接，但昨晚起完全沒有迎接的動作，此前幾乎沒有發生過同樣情況，而且甩甩出現特別粘人的狀況，表現出遇到可怕事物時的行為反應。崔小姐形容，下班回家時仍未見有人進行集會，但警方已在屯門擺陣，陣勢猶如打仗，及後集會開始警方「每棟樓都射」催淚煙，自己身懷長期病、沒有參與集會亦會吸到催淚煙，希望警方就事件作出交待。

麥志豪指，是次受影響的動物中，較嚴重的動物有出現腹瀉及嘔吐不適。他表示貓狗等寵物除非本身已患有長期疾病，否則一般即使是吸入不明氣體，情況並不致命，但他仍認為警犬吸過催淚煙後過幾天再由獸醫檢查，得出檢查後無礙結果的說法是不負責任。「不致命不代表應該受（吸入催淚煙）這種苦，特別動物係無辜的」、「過咗幾日梗係無事啦，你點解唔即刻帶佢去睇獸醫呢？」