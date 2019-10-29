【屯門異味】屯門異味有前科　青山靶場22年前試催淚彈43人不適

不明氣體侵襲屯門，多個屋苑受影響，居民吸入後流淚咳嗽，幼兒皮膚紅腫出紅疹，立法會議員朱凱廸又接獲個案，有遠至屯門碼頭上學的學生感不適。消防處、環保署，至今未能找出不明氣體的來源，而警方亦否認在昨日在屯門使用催淚氣體或試用任何不明氣體。 22年前，懲教署和警方機動部隊在青山靶場施放催淚彈，導致43人不適。有屯門社區主任指昨日曾聽到「嘭嘭」聲，而青山靶場昨晨8時至晚上9時是射擊練習時間，未知不明氣體是否與青山靶場有關。根據天文台，異味吹襲良景一帶的時間，屯門吹和緩的北至西北風，與受影響的地點方向相反。香港01今晨向駐港解放軍部隊了解，暫未有回覆。

（受訪者提供）

1997年2月26日，天水圍有8間學校受不明氣體侵襲，43人不適送院。環境保護署事後展開調查，證實氣體與懲教署和警方機動部隊在青山練靶場內施放催淚彈有關，懲教署及警方在元朗區議會上就事件致歉。在事發當日上午，警方機動部隊施放243枚催淚彈、懲教署施放610枚。時任懲教署助理署長律敦表示，根據使用的時間表，可以推斷今次無心之失與懲教署有關。而時任警方機動部隊指揮官任達榮亦向受影響天水圍居民致歉。而該次事件後，任表示警方停止使用青山練靶場練習。事發當日，風向改變吹西南風。

社區主任曾聽嘭嘭聲 未知青山靶場有無關連

翻查政府的新聞公報，青山靶場在本月多次舉行實彈射擊練習，昨日（29日）上午8時至晚上9時同樣是射擊練習時間。屯門社區主任、寶田選區候選人王德源今日在記者會上表示，昨日收到街坊稱有異味傳出後，到良田邨停車場一帶巡視，其間聽到「嘭嘭」聲，他見到上空灰濛濛，能見度頗低，未知事件是否與青山靶場有關。

昨屯門吹北至西北風 受影響地區在青山靶場東面

環保署今日回覆表示，在昨日（28日）下午收到多宗關於在屯門多處發現難聞氣味的投訴後，已即時派員到有關地點，包括大興行動基地、寶怡花園、海麗花園、屯門西北游泳池、良景邨和田景邨等調查，未有察覺任何明顯難聞異味。而環保署昨日的回覆稱，本港今天在東北季候風影響下，下午開始轉吹西北風，帶來污染物水平較高的氣團，使本港多區如東涌、元朗、屯門、荃灣、大埔、中西區等的污染物濃度上升至較平常高的水平。隨著氣團過後，現時各區污染水平逐漸回落。

根據地圖，青山靶場位於良景邨後山位置，上述受影響地點皆在青山靶場的東面。天文台回覆指，昨日下午3時至4時間，屯門區吹和緩的北至西北風。

消防處昨今巡查未發現不尋常氣味

消防處則表示，昨日派員沿杯渡路、鳴琴路、田景路、石排頭路、青松觀路及震寰路及附近一帶進行調查，當中亦有進入大興警察行動基地，期間沒有發現不尋常氣味。而今日曾到區內有關範圍調查，亦沒有發現不尋常氣味。