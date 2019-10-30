【屯門異味】義工大清洗寵物收容所　60貓狗撤離　兩貓仍不適

屯門良景邨一帶周一(28日)受不明氣體入侵，區內學校、老人院、居民等均受波及，礦山村的一間寵物收容所亦受刺激性氣味影響，60多隻貓狗不適，其中10隻貓狗出現嚴重嘔吐、咳、流眼水等的症狀，貓狗當日已撤離收容所，收容所會進行大清潔，至周四暫停開放，負責人對政府至今未就事件交代感到失望。

義工正馬不停蹄地清潔收容所，有義工用布抹牆身、地板等。（蔡正邦攝）

今日(30日)，香港01到收容所了解最新情況，收容所門口貼有告示至明日都會暫停開放進行大清潔。現場見到義工正馬不停蹄地清潔收容所，有義工用布抹牆身、地板等，除了當眼位置，義工亦將櫃內的物品全部搬出來，清潔櫃及物品，確保清潔每個可能受到污染的地方。收容所內所有已開封食物及貓沙不會重用，外露的毛巾亦已棄掉。

除了當眼位置，義工亦將櫃內的物品全部搬出來清洗。（蔡正邦攝）

（蔡正邦攝） 「Hand in Paw 手牽爪動物救援」的負責人陳小姐稱，當日下午3時許，她在貓舍正準備餵貓，有義工聞到異味，眾人開始覺得喉嚨乾，部分貓開始打噴嚏，陳小姐步出貓舍，發現外面白濛濛一片，以為鄰近村民燒樹木，懷疑他們燒到化學物質，她再走回貓舍時，發現有貓隻不斷咳、流眼淚、呼吸急促，而陳小姐亦開始咳，眼部感到澀並流眼水。她朋友通知稱，附近有不明氣體洩露，於是陳小姐開風扇通風，查看狗舍部分狗亦出現咳的情況。 曾一度聽到「砰砰聲」 陳小姐稱，當日下午至4時許，聽到外面傳來「砰砰聲」，一度以為附近有人打樁。陳小姐又補充，當日風很大，但都無法吹走煙霧，不知煙霧由何處飄來。當異味入侵後，收容所的貓狗陸續出現咳、流眼淚，甚至嘔吐的情況。最後要將逾60隻貓狗送去4個家庭暫託。

有貓咪當日出現嘔吐。（ Hand in Paw 手牽爪動物救援FACEBOOK片段截圖)

兩貓咪仍不適

陳小姐透露，昨晚有兩隻貓情況仍嚴重，出現呼吸道問題，已看了醫生，正觀察貓貓情況，另外有17隻狗及22隻貓仍在寄養家庭，而部分健康許可的貓狗已返回收容所。

事發至今兩天，暫未有任何政府部門就事件進行公開交代，未知不明氣體來源，陳小姐直言「有啲失望」，「唔係話要追究，事件都發生咗，會唔會調查一吓，呢啲（不明氣體）係咩嚟」。陳小姐透露，昨日獸醫有提及，由於不清楚化學品為何，坦言難以應對。